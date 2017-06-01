عبدالمحسن الايوبي

سبق أن كشف النجم الفرنسي بول بوغبا عن ديانته قائلا إنه مسلم، وذلك ردا على أحد الأسئلة التي وجهت إليه أثناء المشاركة في منافسات كأس العالم «البرازيل 2014»، التي أقيمت مباريات منها أثناء شهر رمضان المبارك.

ولن تنسى الجماهير انه خلال زيارة فريق يوفنتوس للعاصمة الإمـــاراتيــة أبوظبي في ديسمبر 2014، ظهر بوغبا لاعب اليوفي السابق واليونايتد حاليا في مسجد الشيخ زايد والتقط مع الجماهير الكثير من الصور التذكارية مرتديا ملابس عربية. وذكر بوغبا أن سبب إسلامه يعود إلى شخصيته، فرغم حبه لقصات الشعر الجديدة لكنه يجد نفسه داخل المساجد خاصة كلما أتيحت له الفرص في التواجد داخل بلد إسلامي، لذا كانت فرصة السفر للإمارات مثالية لأداء شعائر صلاة الجماعة في عدة مساجد هناك، بدلا من قضاء السهرات الصاخبة.

وتابع بوغبا: عندما فزت بأول بطولة مع يوفنتوس أمسكت بعلبة الصودا فوق الحافلة المكشوفة، وقلت ضاحكا: هذه هي البيرة الحلال الخاصة بي.

وأخيرا بين نجم «الشياطين الحمر» انه يحافظ على الصيام ولكنه يفطر في حال المباريات والتمارين.