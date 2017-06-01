القاهرة - سامي عبدالفتاح

اتفقت إدارتا الأهلي والزمالك على معاقبة اللاعبين مؤمن زكريا ومحمود كهربا، لظهورهما في برنامج رامز جلال للمقالب، دون الحصول على إذن من الإدارة في الناديين، فغرمت إدارة الأهلي لاعبها مؤمن زكريا بـ 300 ألف جنيه، وغرمت إدارة الزمالك لاعبها كهربا بنصف مليون جنيه.

وكان اللاعبان قد ظهرا معا في برنامج رامز تحت الأرض.

وفي أزمة مماثلة طالب بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري بالتحقيق مع المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر ومساعده، فيما يخص ظهورهما في إعلان تلفزيوني لإحدى شركات الاتصالات.