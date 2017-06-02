دفع نصف مليون دولار لمنع إزالة مسجد في الأندلس

عبدالمحسن الايوبي

من منا ينسى نجم منتخب مالي واشبيلية الاسباني عمر كانوتيه الذي كان يدافع عن قضايا الامة الاسلامية بطريقته الخاصة وذلك عبر شعارات يضعها بقميصه الداخلي عندما يحرز الاهداف.

وأكد كانوتيه أن نجاحاته التي حققها في الليغا تعود الى التزامه بتعليمات دينه الإسلامي وأن الصيام يزيد المسلم قوة وصبرا ولا يضعفه كما يردد البعض.

وخلال سنوات احترافه خرج كانوتيه بتصريح جميل وقال: مع ارتفاع درجة الحرارة قد يكون الأمر صعبا في جنوب أسبانيا ولكن بتوفيق الله سأصوم وأنا إيماني يفيدني كثيرا في الملعب وكذلك الكرة تفيدني من الناحية الصحية ولا يوجد تعارض بينهما ومن يعرف الإسلام جيدا سيعلم أن الصيام يزيد المسلم قوة ولا يضعفه.

مواقف لاتنسى

كانوتيه دفع نصف مليون دولار من ماله الخاص لمنع إزالة مسجد في الأندلس، فقد كانت إحدى شركات العقار الأسبانية تحاول إزالته بحجة أن عقد الأرض التي يقع عليها المسجد قد انتهى وبالتالي فقد بات من حقها استخدام المكان لأي مشاريع أخرى غير دينية.

وفور وصول الخبر إلى النجم المالي لم يتوان عن شراء هذه الأرض لمنع إزالة المسجد ودفع 500 ألف دولار للإبقاء على مكان العبادة الأول في الإسلام.

والآن يساهم النجم الخلوق في مشاريع أخرى بشكل مستمر سواء في بلده أو البلاد الإسلامية بشكل عام وأهمها مشروع جمع أموال للأطفال المسلمين في مالي لرعايتهم.