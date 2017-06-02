البحرين ـ ناصر محمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حرص على حضور مباراة منتخب الشرطة البحريني ومنتخب الشرطة الكويتي لكرة القدم، وصافح لاعبي الفريقين قبل مباراتهما الودية، التي أقيمت في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولة الشرطة العربية التي أقيمت في سورية عام 1978، ويظهر في الصورة محمد المعاودة رئيس الوفد البحريني، واللاعبون أحمد تلفت وإسماعيل بوضاحي وعبد الحميد إبراهيم.

والصورة الثانية لوكيل وزارة الداخلية اللواء عبداللطيف الثويني أثناء الحفل التكريمي الذي أقيم على شرف الوفد البحريني، ويظهر في الصورة العقيد محمد الحمد واللاعب البحريني جعفر عبد النبي.