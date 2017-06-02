أحمد السلامي

يؤمن نجم السالمية نايف زويد بأن الذكريات الجميلة تظل دائما محافظة على رونقها ومكانتها ويظل للذكريات تاريخ لا يمكن نسيانه، فيروي من أبرز المواقف الرائعة التي عاشها في شهر رمضان المبارك من العام 2012 وتحديدا في بطولة العين الدولية والتي حرص نادي العين الإماراتي على إقامتها في 4 مواسم متتالية شهدت مشاركات خليجية مميزة، وفي نسختها الثالثة شارك بها كل من نادي الشباب السعودي ونادي السويق العماني إضافة إلى نادي السالمية الكويتي ومنظم البطولة العين الإماراتي.

ويقول زويد في أول مباراة لانطلاقة البطولة خاض السالمية مباراة اتسمت بالقوة والندية أمام فريق الشباب السعودي وانتهت بفوز الأخير وحينها تم تكريمي من قبل اللجنة المنظمة باعتباري أفضل لاعب في المباراة وحصلت على الجائزة وشاركت بعدها في المباريات المتبقية وكنت دائما ما ألفت انتباه اللجنة المنظمة والفرق المشاركة وكذلك حظيت بحضور إعلامي جيد حينها وكنت من ضمن المتنافسين على لقب أفضل لاعب في الدورة إلا أنها ذهبت لمصلحة لاعب آخر.

ويعتقد زويد أن هذه البطولة تركت أثرا إيجابيا في نفسه حيث ساهمت برفع معنوياته ووضعه على جادة الطريق باعتباره واحدا من اللاعبين الشباب الذين شاركوا في البطولة ونجحوا في لفت الانتباه إلى وجوده ليواصل بعدها مشوار النجومية والتألق مع فريق السالمية حيث بات أحد الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق.