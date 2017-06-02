مبارك الخالدي

قال نجم الكرة الكويتية السابق حمد بوحمد ان موقف الأسطورة بيليه لا يمكن ان يسقط من الذاكرة عندما شاهدني انزف دما فأمسك الكرة بيده لإيقاف اللعب ايذانا بدخول الطبيب لعلاجي.

وأضاف: كان هذا الموقف التاريخي هو الأول من نوعه على المستوى المحلي ومن لاعب عالمي الطراز لإثبات ان الروح الرياضية هي أسمى من لعبة كرة القدم نفسها.

وكان هذا الحدث درسا لا يمكن نسيانه أثناء مباراة فريقنا القادسية مع سانتوس البرازيل في فبراير 1973، والتي انتهت بالتعادل 1 ـ 1. وتابع بوحمد: كانت الواقعة ولا تزال موثقه تلفزيونيا عندما تعمد بيليه «الإمساك» الكرة بسبب خروج الدم بغزارة من ساق رجلي اليمني.

وكأن هذا الحدث مرسوم في ذهن بيليه والدليل عندما شاهدني بعدها في احد الفنادق في القاهرة بمناسبة رياضية بادرني بالسلام والتحية، وقال لي «انت اللاعب رقم (11) لا يمكن ان أنساك كنت مميزا في اللعب وأوقفت المباراة لعلاجك».

الجدير بالذكر، ان سانتوس البرازيلي قام بزيارة تاريخية الى المنطقة في عام 1973، ولعب مباراة تاريخية مع القادسية على ستاد ثانوية الشويخ، اذ مثل الأصفر وقتها نخبة من لاعبي الجيل الذهبي للأصفر آنذاك كان منهم، المرحوم عبدالله العيسى وعبدالحميد الشطي وعبدالله العصفور وفهد العيسي وسلطان يعقوب والمرحوم فاروق ابراهيم وسعود بوحمد وحمد بوحمد ولافي بخيت وجاسم يعقوب وعبدالحميد حماد والمرحوم عبدالكريم نصار.