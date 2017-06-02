الزمالك جاهز لاتحاد العاصمة الجزائري اليوم

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

احتفل لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة حسام البدرى بالتتويج بلقب الدوري الممتاز قبل 4 جولات من نهايته قبل مران الفريق على ملعب مختار التتش.

وحرص لاعبو الفريق والمدربون على اصطحاب أسرهم للنادي من أجل الاحتفال باللقب على مسرح خاص مقدم من الشركة الراعية، كما تم تصميم قميص خاص يحمل رقم 39 ارتداه جميع لاعبي الفريق، ويرمز إلى عدد ألقاب الأهلي في الدوري.

كما فاجأ البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي الجميع بحضور المران وشهد الاحتفالية الخاصة بتتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز وسط ترحيب من الجميع.

وصافح مانويل جوزيه المدير الفني الحالي للأهلي حسام البدري بحرارة، وأوقف الأخير المران من أجل الترحيب بالمدرب البرتغالي.

كما حضر الاحتفال بكري سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصة، صاحب المركز الثاني، الاحتفال، مقدما تورتة باسم النادي الأهلي، وعليها صورة م.محمود طاهر، رئيس النادي ومحمد عبدالسلام، رئيس نادي المقاصة، كما حضر مجلس إدارة الأهلي بالكامل الاحتفالية.

وأعرب حسام البدري، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز بلقب الدوري، مؤكدا أن هذا التتويج ساهم في دخوله التاريخ، بعدما أصبح أكثر مدرب مصري يفوز بالألقاب مع الأهلي.

وحقق البدري 6 ألقاب مع المارد الأحمر خلال مسيرته كمدير فني في 3 ولايات، من بينها دوري أبطال إفريقيا والسوبرالإفريقي.

من جهة أخرى، أنهى الزمالك تدريبه الرئيسي استعدادا لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في 11 مساء اليوم بتوقيت الكويت في ستاد برج العرب بالإسكندرية.