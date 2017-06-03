البحرين ـ ناصر محمد

شهد عام 1963 زيارة المنتخب العسكري الكويتي لكرة القدم للبحرين ولعب مباراة ودية مع فريق المحرق لكرة القدم، والصورتان من إحدى المناسبات التكريمية التي اقيمت على شرف الفريق الكويتي، والصورة الأولى يظهر فيها محمد بن هجرس، حسن جليل، مال الله مرزوق، عثمان العصيمي، سليمان فارس (السوداني)، إبراهيم علي إبراهيم وأحمد بن سالمين، وجلوسا إبراهيم بونوار ومحمد الخطيب.



أما الصورة الثانية فيظهر فيها عبدالرحمن الدولة، أحمد سالمين، حسن ناصر، محمد الخطيب وحسن جليل، والجلوس محمد القحطاني، محمد القوني وناصر سعد.