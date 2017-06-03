مبارك الخالدي

تعرض نجم دفاع نادي كاظمة السابق قاسم حمزة لكسر مضاعف في الساق اثناء مباراة فريقه امام خيطان في بطوله الدوري لموسم 1982.

وأثار هذا الموقف فزع اللاعبين والاداريين من هول الإصابة وحجمه.

وقال قاسم كان الموقف حزينا ومؤلما للجميع لكن تجلت فيه الروح الرياضية بأبهى صورها سواء من زملائي لاعبي كاظمة او حتى الزملاء في فريق خيطان لدرجة ان اللاعبين لم تكن لديهم الرغبة في إكمال المباراة.



وأضاف: تم نقلي بواسطة الاسعاف الى المستشفى برفقه احد الاداريين وبعض لاعبي الاحتياط وقتها لكن قسم الطوارئ في المستشفى امتلأ بعد ساعات من الحضور للاطمئنان على حالتي الصحية والتي بسببها ابتعدت عن الملاعب لمدة سنتين. وتابع، كانت الإصابة سببا في حرماني من الاستدعاء الى المنتخب الوطني لكرة القدم، في ذلك الوقت.

وأشار قاسم الى الموقف الأبوي والانساني من قبل رئيس مجلس ادارة نادي كاظمة في ذلك الوقت يوسف الشاهين، ولا يمكن ان أنسى شعوره الأبوي ووقوفه الى جانبي حتى انه أبدى استعداده لعلاجي في الخارج.



وختم قاسم حديثه السريع قائلا، هذا دليل حرص المسؤولين في السابق على سلامه اللاعبين والارتباط بهم داخل وخارج الملعب وهي من الأمور التي كانت سببا في تقدم وازدهار الرياضة في ذلك الزمن الجميل.