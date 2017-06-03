عبدالمحسن الأيوبي

مع دخول شهر رمضان على العالم الإسلامي، يواجه بعض لاعبي الكرة العالمية بعض الأزمات بسبب صيامهم في ظل استعدادات الفرق الأوروبية لبداية الموسم المقبل.

ربما يجهل البعض أن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يصوم في كل المباريات مع ناديه ومنتخب بلاده ولا يحب الافطار بشهر الرحمة.



ويقول كريم: اعتدت على الصيام حتى خلال أهم المباريات التي يخوضها الملكي كذلك صمت مع منتخب فرنسا خلال مباريات كأس العالم 2014 بالبرازيل وفي يورو 2016.



واكد مهاجم الديوك أن الصوم لا يؤثر في اللاعب حتى وإن كان الأمر يتعلق بالبطولات، مبينا أنه لاعب محترف ويعرف جيدا مسؤولياته والأداء لا يتأثر بالصيام على حد تعبيره.



وزاد كريم: الاحتراف والشهرة لن يغيرا من قناعاتي وتمسكي بديني، ففي عام 2013 تبرعت بثلاثة ملايين يورو للمساهمة في بناء مسجد بمدينة ليون مسقط رأسي.

وبين بنزيمة إنه يقضي الدقائق العشر التي تسبق كل اللقاءات في الاستماع إلى القرآن، والذي يعتبره وقودا روحانيا، لافتا الى أنه يستشعر الكثير من الطمأنينة في الاستماع إلى كلام الله عز وجل، ويدفعه للتهديف داخل المستطيل الأخضر وان السبب الأول لنجاحاته هو إيمانه بالله وأنه يستشعر الكثير من الراحة النفسية بالاستماع إلى القرآن قبل المباريات.