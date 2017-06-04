ناصر العنزي

يعتبر حكم الكرة الكويتي من أوائل حكام المنطقة الذين شاركوا في البطولات الدولية مثل عبدالوهاب البناي وعبدالرحمن البكر، كما أخرجت الملاعب الكويتية حكاما مميزين برزوا في المحافل الدولية، وشارك الحكمان حسين شعبان وسعد كميل في مونديال كأس العالم «1998و2002»، وشارك الحكام الكويتيون في إدارة بطولات كأس الخليج منذ انطلاقها في البحرين عام 1970.

وبرز من الحكام جواد عاشور كحكم مثير للجدل في الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات، وهو لاعب سابق في صفوف المنتخب الوطني ونادي العربي ثم انتقل للفحيحيل قبل ان يعلن اعتزاله ويتجه للتحكيم. وعرف عن جواد حدته في التعامل مع احتجاجات المدربين ولا يتردد في طردهم من الملعب، كما اشتهر بكثرة احتسابه لركلات الجزاء واحتسب في مباراة القادسية والسالمية عام 1982 خمس ركلات جزاء وطرد لاعبين ومدرب السالمية البرازيلي جيلدو، وفي إحدى المباريات بين القادسية وخيطان في كأس سمو الأمير عام «1983» وجه البطاقة الصفراء إلى «10» لاعبين من خيطان خرجوا من الملعب احتجاجا على قراراته ثم عادوا مرة أخرى، وفي مباراة بين القادسية والجهراء أوقف اللعب وطلب إخلاء مدرج القادسية من الجماهير الذين رموا قناني المياه داخل الملعب قبل أن يتراجع عن قراره. ويقول جواد عاشور إن هوايته بعد الكرة مشاهدة الأفلام المصرية القديمة «الأبيض والأسود» ويتردد على القاهرة كثيرا منذ السبعينيات وعرض عليه المشاركة في احد الأفلام ورفض.