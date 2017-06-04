يحيى حميدان

يقول المدرب الوطني في لعبة كرة السلة فهد الرجيبة ان حلاوة شهر رمضان المبارك دائما ما تكون بالقرب من الأهل والأصدقاء وزيادة الزيارات سواء العائلية أو للأصدقاء والذين تكثر رؤيتهم لاسيما في وقت السحور بصفة يومية.

وأكد الرجيبة أنه اعتاد مع اصدقائه على عمل الولائم خلال وقت السحور، حيث يقوم أحدهم بعمل الوليمة في كل يوم الى أن يصل الدور للجميع. وأوضح الرجيبة، الذي سبق له اللعب في صفوف نادي كاظمة والمنتخب الوطني لسنوات طويلة، أنه طوال مشواره في الملاعب خاض العديد من المباريات الرسمية في شهر رمضان المبارك ولم يجد أدنى صعوبة في تأدية المطلوب منه خلال كل مباراة بالصورة اللازمة، لافتا الى أنه كان يحرص على تقليل الأكل على الافطار في اليوم الذي يكون خلاله مباراة رسمية مع النادي.

وبين أنه يحرص حاليا على قيادة التدريبات خلال فترة العصر للاعبين القادرين على أداء التمارين بالصورة المطلوبة، مشيرا الى أنه يقدر التعب الذي يلحق ببعض اللاعبين بسبب ارتباطاتهم العملية أو الدراسية أو العائلية.

وأوضح الرجيبة أنه خلال الفترة الحالية من شهر رمضان المبارك لا يفضل إقامة البطولات الرسمية او الودية خاصة انه يأتي خلال ايام العطلة الصيفية بالنسبة للاعبين وهم يحتاجون للراحة لأكبر فترة ممكنة قبل انطلاق التدريبات بصفة رسمية والتي تكون عقب عيد الفطر السعيد.