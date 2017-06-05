عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الوطني ثامر عناد ان شهر رمضان يحمل له العديد من المواقف في ذاكرته والتي لا يمكن له ان ينساها خصوصا في صغره، مشيرا إلى أنه وعدد من أصدقائه كانوا يسهرون في رمضان من اجل الاستمتاع بمونديال المكسيك 1986 وبمتابعة نجم الكرة العالمية السابق الأرجنتيني دييغو ارماندو مارادونا و«واللي ما ضيع سهرنا هدر بعد أن حصل على اللقب» وحتى اللحظة نستذكر تلك الذكريات مع كل تجمع لنا في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف عناد: اما على مستوى التدريب كان أول موسم لي مع الصليبخات في رمضان فحرصت على متابعة جميع الدورات الرمضانية التي تقام العصر في الملاعب من اجل متابعة اذا ما كان هناك لاعبون يشاركون في الدورات.

وفي إحدى المرات شاهدت عددا من لاعبين يفوق الـ 7 في الملعب وعندما ذهبت لأكلمهم «هربوا» كلهم ليفوز الفريق الآخر في المواجهة لأنه لم يجد فريقا يواجه، مشيرا إلى أنه لا يحرم اللاعبين من متعة الدوريات الرمضانية لكن هناك أولوية لأننا كنا سنواجه القادسية في ربع نهائي كأس الأمير في نفس اليوم لذلك من غير المعقول إهدار طاقتهم في الدورات الرمضانية.

وختم عناد حديثه بالقول إن هذا الشهر شهر التواصل والأرحام للمرة الثانية استذكر فيه والدتي التي توفيت قبل عامين رحمها الله مع أمهات جميع المسلمين.