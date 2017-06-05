القاهرة - سامي عبدالفتاح

بدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قيادة تدريباته للاعبي منتخب مصر في معسكر الفريق ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادا لمباراة تونس التي ستقام يوم 11 يونيو في ستاد رادس بتونس، في بداية التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2018.

ولهذه المواجهة الأفريقية العربية، اختار كوبر 10 لاعبين محترفين، لمواجهة نسور قرطاج، وهم: أحمد المحمدي لاعب هال سيتي الإنجليزي، محمد عبدالشافي جناح أهلي جدة السعودي، محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، محمد صلاح نجم روما الإيطالي، عمر جابر لاعب بازل السويسري، محمود حسن «تريزيجيه» لاعب أندرلخت البلجيكي، كريم حافظ لاعب لانس الفرنسي، رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، وسام مرسي لاعب ويجان الإنجليزي.

أما اللاعبون المحليون فقد شهدت انضمام لاعب وسط دفاع الاهلي حسام عاشور لأول مرة، وكذلك مهاجم المقاصة أحمد الشيخ، مع استمرار استبعاد المهاجم باسم مرسي، بسبب غضب كوبر عليه.

وكشف ايهاب لهيطة مدير المنتخب المصري أنه تم انتهاء أزمة التجنيد الخاصة بسام مرسي، لاعب ويجان الإنجليزي، لينضم لأول معسكر رسمي مع الفراعنة، ويستعد للسفر مع البعثة إلى تونس لخوض المباراة، مشيرا إلى أن كوبر متمسك باللاعب نظرا لإمكانياته وقدراته التي ظهرت في ودية توغو الأخيرة.

قرر كوبر السفر إلى تونس قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة، لمنح اللاعبين أكبر قدر من التركيز في المواجهة الهامة في مستهل منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات البطولة القارية، التي تضم أيضا النيجر وسوازيلاند.

وتعادل سموحة المصري على أرضه 1-1 مع هلال الأبيض السوداني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقدم أحمد حسن مكي بهدف لسموحة من ركلة جزاء في الدقيقة 39 وتعادل محمود عزت مدافع سموحة للفريق الزائر عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 68.

ويتقاسم سموحة وهلال الأبيض صدارة المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط لكل فريق وبفارق نقطة واحدة عن زيسكو يونايتد وريكريتيفو ليبولو، ويلتقي زيسكو وريكريتيفو في ختام النصف الأول من دور المجموعات.

وقال مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة إن فريقه أهدر فوزا كان في المتناول خلال مواجهة الهلال الأبيض السوداني، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد سليمان أنه أهدار عددا من الفرص السهلة خاصة في الشوط الأول تسبب في عودة الهلال الأبيض للمباراة في الشوط الثاني، مشيدا بطريقة لعب الفريق السوداني والذي يلعب كرة حديثة ويجيد بناء الهجمات بشكل جيد.