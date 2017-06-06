عبدالعزيز جاسم

قال نجم منتخبنا الوطني ونادي القادسية سابقا المدافع المقاتل محمد بنيان إن ذكريات رمضان كثيرة والمواقف لا يمكن أن تنساها من الصغر حتى عندما تكبر وهي متكررة في بعض الأحيان لكنها ممتعة في نفس الوقت، مشيرا إلى أن رمضان عام 1989 كان مليئا بالأحداث المميزة بالنسبة له شخصيا فهذا الموسم حقق الأصفر كأس سمو الأمير الذي يعتبر من أبرز الذكريات محفورة في الذاكرة لكن هناك حدثا تزامن في نفس السنة ولكن كان في مدينة الخبر السعودية، حيث طلب صديقي وزميلي في الفريق طارق الجلاهمة أن أذهب معه إلى الخبر لأنه سيخوض نهائي دوري الحواري هناك ولم أستطع رده وقتها وذهبت معه من أجل أن يشارك ومن ثم نعود لتدريبات القادسية بعدها.

واضاف بنيان ونحن في الملعب تعرض فريق الجلاهمة لنقص أحد مدافعيه وطلبوا مني المشاركة ثم وافقت ولعبت النهائي الذي سجلت فيه أحد الأهداف لأن النتيجة النهائية انتهت لصالحنا 3-1، لكن الأمر المميز والغريب في نفس الوقت أن القائمين على البطولة اختاروني أفضل لاعب في المباراة ومنحوني جائزة عبارة عن كوبون مشتريات من أحد محلات الملابس لكن لضيق الوقت عدت للكويت ولم أتمكن من صرف الكوبون الذي يعتبر في وقتها قيما.

وأشار بنيان إلى أن بطولات الحواري هناك منظمة ففيها اللباس موحد للاعبين والحكام ولكل فريق إداريون ومدرب والملعب على الرغم من أنه «ترابي» لكنه مخطط بشكل مميز وتوجد إعلانات في كل مكان لذلك شهدنا تطورا للكرة السعودية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه عندما ذهب للمشاركة مع القادسية في البطولة العربية بتونس كان ضمن مجموعته فريق الاتفاق السعودي ليفاجأ وقتها بتواجد لاعبين اثنين من الذين لعب معهم في دورة الخبر.

وختم بنيان حديثه بالقول إن شهر رمضان المبارك من المفروض أن يتسامح فيه الجميع سواء الأهل أو الأصدقاء وأن يهتم الجميع بصلة الرحم وقبلها بالفرائض الواجب تنفيذها في شهرنا الكريم، متمنيا أن تسود المحبة في الرياضة الكويتية وأن تعود لسابق عهدها كما كانت.