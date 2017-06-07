عبدالعزيز جاسم

قال حارس مرمى القادسية ومنتخبنا الوطني سابقا عبدالحميد الشطي ان شهر رمضان المبارك دائما ما تكون فيه مواقف ومعظمهما يكون ممتعا خصوصا أنه خلال مسيرته الكروية زامل العديد من نجوم الكرة، مشيرا إلى أن أبرز المواقف التي لا يمكن له أن يسناها عندما كان في منتخب المدارس في البطولة العربية التي أقيمت في بغداد 1970، وكان ضمن المنتخب حارسا بديل للحارس الأساسي عبدالنبي حافظ وصادفت آخر المباريات شهر رمضان المبارك، حيث طلب منه المدرب وقتها أن يفطر وألا يصوم من أجل المشاركة كلاعب أساسي لكنني رفضت الافطار من أجل اللعب وهو نفس الأمر الذي فعله عبدالنبي حافظ ليرفض مشاركتي في المباراة على المركز الثالث والرابع والتي خسرناها في بطولة المدارس.

وأشار الشطي إلى أن هناك موقفا لا يمكن أن ينساه لأحد من نجوم الكرة في القادسية، حيث كانت إحدى المباريات تقام وقت العصر لعدم وجود إنارة في الملعب وكان وقتها الجو حارا ليقوم هذا اللاعب بين شوطي المباراة بشرب الماء وتقع عين رجال الشرطة عليه وحاولوا أخذه إلى مخفر الشرطة لكن محاولات الإداريين والموجودين منعتهم من ذلك لأنهم وقتها لم يكونوا على علم بأن القوانين وقتها كانت تسمح بذلك. وأضاف الشطي أن أجمل الذكريات في حياته الكروية لم تكن في رمضان بل كانت في شهر فبراير 1971 عندما واجه القادسية فريق سانتوس البرازيلي وانتهت بالتعادل 1 ـ 1 وكان من ضمن نجوم الفريق الأسطورة بيليه.