



المنامة ـ ناصر محمد

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة أحد أعلام الرياضة العربية والآسيوية، وواحد من ثلاثة أسماء حُفرت أسماؤها بتاريخ مميز في الرياضة، اختار الله سبحانه وتعالى اثنين منها، وهما الشهيد الشيخ فهد الأحمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

عيسى بن راشد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة مواليد المحرق عام 1939، عمل قاضيا في محاكم البحرين بعد تخرجه في جامعة عين شمس - القاهرة وذلك من عام 63 ـ 1968، والتحق بعدها بالحرس الوطني كمستشار قانوني، ونائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين ووكيل وزارة الدفاع

.وكيل وزارة الإعلام 76 - 1988 ورئيسا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1987.

تقلد منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة 1988 بدرجة وزير.

رئيس ثم رئيس فخري لنادي البحرين، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منذ تأسيسها عام 1979 وبعدها عين الرئيس الفخري الدائم.

تقلد العديد من المناصب الرياضية، ومنها رئيس اتحاد كرة القدم عام 1974 وعدد من المناصب الدولية.

حصل على العديد من الأوسمة، منها وسام الدفاع الوطني من دولة الكويت ووسام التميز الأولمبي الذهبي.

وتقديرا منا لدور بوعبدالله في الحركة الرياضية، سنخصص جزءا من صفحاتنا الرياضية لشهر رمضان المبارك في تقديم صور تذكارية تتحدث عن تاريخه الرياضي.

السيرة الذاتية

عيسى بن راشد بن عبدالله بن عيسى بن علي آل خليفة.

ولد في مدينة المحرق عام 1939م.

درس في مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، ثم المدرسة الثانوية بالمنامة.

التحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس بالقاهرة وتخرج منها عام 1962م.

عمل قاضيا في محاكم البحرين عام 1963 حتى 1968.

انتقل في العام 1968 الى الحرس الوطني آنذاك كمستشار قانوني، ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى عام 1976م.

عين وكيلا لوزارة الإعلام منذ عام 1976 وحتى عام 1988م.

عين رئيسا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1987م.

تقلد منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في عام 1988 بدرجة وزير.

كان رئيسا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لسنوات عدة، ثم رئيسا فخريا.

تولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ عام 1973 وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية منذ عام 1979 إلى الآن.

نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

نائب رئيس الاتحاد العربي للألعاب الرياضية.

نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي للألعاب الرياضية.

رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي لكرة القدم.

رئيس لجنة الإعلام التسويقي في الاتحاد العربي للألعاب الرياضية وعضو لجنة العلاقات الدولية.

المناصب الدولية

عضو لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية الدولية.

ـ نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لاتحاد غرب آسيا.

ـ متزوج وله ولدان عبدالله وسلمان.

ـ عضو مؤسس لجمعية الشعر الشعبي.

ـ رائد في كتابة القصيدة الشعبية والتي كانت رافدا لنجاح الأغنية البحرينية، إضافة إلى ذلك له مساهمات أدبية شعرية وثقافية.

ـ أُقيمت له العديد من الأمسيات الشعرية داخل البحرين وخارجها.

الأوسمة والجوائز التقديرية

ـ وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى.

ـ وسام البحرين من الدرجة الأولى.

ـ وســام الــدفــــاع الـــوطنــي مــن دولــة الكويـــت.

ـ الوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية.

ـ وسام التميز الأولمبي الذهبي.

إصداراته الشعرية

ـ فيّ العصر.

ـ من أغنياتي.

أعماله الإذاعية والتلفزيونية

ـ صباح جديد.

ـ يا أخي المسلم.

ـ أجمل الذكريات.

ـ عندما يأتي المساء.ـ



سلمان بن عبدالعزيز يستقبل القيادات الخليجية صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستقبلا القيادات الخليجية المشاركة في دورة كأس الخليج العربي الثامنة في الرياض عام 1988، وهم: الشهيد الشيخ فهد الاحمد، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، والشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني.



مع الشهيد فهد الأحمد صورة لمؤتمر صحافي عقد أثناء دورة كأس الخليج الثامنة بالبحرين عام 1986 ويظهر فيها الشهيد الشيخ فهد الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اتحاد كرة القدم، والزميل الاعلامي راشد شريدة.







الشهيد والمخلد مع بو عبدالله صورة من أحد اللقاءات التي تمت في البحرين خلال دورة كأس الخليج العربي الثامنة لكرة القدم، والتي أقيمت بالبحرين عام 1986، ويظهر فيها الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة والشهيد الشيخ فهد الأحمد وعبدالعزيز المخلد رئيس الوفد الكويتي في الدورة والشيخ عبدالعزيز عطية الله آل خليفة أمين السر العام للجنة الأولمبية البحرينية رئيس اتحاد ألعاب القوى.



مع أحمد الفهد وعبدالله بن زايد صورة من إحدى الدورات الخليجية لكرة القدم ويظهر فيها بو عبدالله مع اثنين من القيادات الرياضية الشابة آنذاك، وهما الشيخ احمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي.