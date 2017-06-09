رفضت ارتداء قميص ريال مدريد لمخالفته تعاليم الإسلام

أحرص على قراءة القرآن الكريم كاملاً في الشهر الفضيل الدوحة - فريد عبدالباقي

«أحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام»، هكذا عبر النجم المالي سيدو أحمد كيتا نجم فريق الجيش القطري، عن سعادته الكبيرة وفخره الشديد لانتمائه للدين الإسلامي.

وأضاف: «اعتنقت الإسلام عن قناعة تامة، كنت أقرأ كثيرا عن تعاليم الإسلام، وقيمه الإنسانية، وأخلاقه الحميدة، واطلعت كثيرا على مراجع عدة، وقرأت لكل الديانات وليس الإسلام فقط».

وأكد كيتا (من مواليد 16 يناير 1980 في باماكو عاصمة مالي)، أن الإسلام كل شيء في حياته، وهو ما جعله يوافق على الاحتراف في الدوري القطري الموسم الماضي عبر بواية نادي الجيش، وذلك بعد المعاناة الكبيرة التي وجدها خلال مسيرتي الاحترافية في أوروبا.

وقال كيتا، إن مواطنه فريدريك عمر كانوتيه كان سببا رئيسيا في تعريفه بمبادئ الدين الإسلامي ومنذ لعبنا معا في نادي إشبيلية الاسباني، حيث كان يجمعنا شهر رمضان ونؤدي الصلوات والعبادات معا.

الاحتراف في برشلونة

وكشف كيتا عن رفضه ارتداء قميص ريال مدريد الاسباني بعد التألق الكبير في صفوف إشبيلية بسبب انتمائي الشديد للدين الإسلامي، لا سيما أن الراعي الرسمي للنادي الملكي شركة «بوين»، وهي مختصة بصناعة الخمور في أوروبا.



وبعد تفكير وافقت على عرض نادي برشلونة والتي كانت أجمل أيام حياتي.

وأوضح كيتا أن زوجته مسلمة وتدعى زبيدة «Zoubida»، وهي تعيش في مدينة باماكو عاصمة مالي، وقد رزقا بمولود اسمه محمد اميني كيتا، نسبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم.

وأشار المحترف المالي، أنه خاض العديد من المباريات وهو صائم لعل أبرزها لقاء سبورتينغ خيخون في «الليغا» قدمت خلالها أفضل أداء نجحت في تسجيل هدف بضربة رأسية، وإهدار أخرى.



وسط درجة حرارة عالية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا والذي تزامن مع شهر رمضان الكريم.

مسلمو أوروبا

وقال كيتا انه يحرص على قراءة القرآن الكريم كاملا في شهر رمضان الكريم بصحبة كل من الإيفواري يايا توريه، والفرنسي إريك أبيدال، حينما كنت محترفا في صفوف برشلونة الاسباني، وهو نفس الأمر تكرر عندما كنت لاعبا في صفوف إشبيلية مع لاعبين مسلمين آخرين مثل فريدريك عمر كانوتيه، وعبدالله كونكو (لاعب فرنسي من أصل مغربي)، والإيفواري أرونا كونيه.

أزمة بيبي

وعن واقعة عدم مصافحة البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد، أجاب قائلا: حدث ذلك عندما كنت محترفا في صفوف روما الإيطالي خلال اللقاء الودي في بطولة كأس الأبطال الدولية في مدينة ملبورن الأسترالية ضمن الاستعداد للموسم الرياضي 2016-2015، وقتها رفضت مصافحة بيبي قبل أن ألقي تجاهه زجاجة مياه صغيرة ارتطمت بكتفه، فعلت ذلك لأنه عندما كنت ألعب في مباراة «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد عام 2012، وصفني بأنني قرد وقام بالبصق علي، وبعدها قمت بالاعتذار عن هذه الواقعة عبر حسابي على «تويتر» لإرساء مبادئ الدين الحنيف.