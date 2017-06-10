القاهرة - سامي عبدالفتاح

الصحبة واللمة، هي أحلى سمات شهر رمضان المعظم، بعد العبادة والتقرب الى الله.. وبالصحبة يزيد التقرب للمولى، في صلاة التراويح والفجر، والافطار الجماعي بين ذوى الارحام والأصدقاء.. ولكن بعض الرياضيين ممن خاضوا تجربة الاحتراف مبكرا في الدوريات الاوروبية، عانوا من الشعور بالوحدة في الشهر الكريم، مثل حازم امام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذي احترف في اودينيزي الايطالي.



ومثل احمد حسن الذي انتقل من الاسماعيلي الى الدوري البلجيكي، قبل ان يعود الى مصر وينضم الى الاهلي ثم الزمالك.

ولم ترحم الوحدة بعض ابرز النجوم الذين لمعوا في الدوري المحلى، لأنهم جاءوا من محافظات مصر المختلفة، وعاشوا في القاهرة، في وحدة تامة، وابرزهم نجم الاهلى ومنتخب مصر عماد متعب.. فكيف كانت ذكريات هؤلاء النجوم مع الشهر الفضيل، والوحدة.

الثعلب حازم

أكد الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادى الزمالك الأسبق، وعضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري الحالي، أنه عاش سنوات بالفعل من الوحدة، وكان يشعر بها أكثر خلال شهر رمضان، ولكن له في الشهر الكريم ذكريات جميلة جدا لا يستطيع أن ينساها خلال مشواره الاحترافي، منها مباراة فريقه السابق دي جرافشاب الهولندي الذي لعب ضمن صفوفه على سبيل الإعارة من نادي أودينيزي الإيطالي عندما التقى مع نادي فينورد، وكانت المباراة في شهر رمضان وقدم أداء متميزا يومها رغم الخسارة بنتيجة 4-3، موضحا أنه كان صائما في هذا اليوم، ويضيف ان اللاعب المصري من الصعب عليه ان يعيش مع الوحدة، خلال مشواره الاحترافي لأن الوحدة تؤثر كثيرا على مستواه واستقراره النفسى، وعندما تأتيه الفرصة للاحتراف بالخارج، لابد ان يخوض هذا التحدي بصحبة اسرته، وهذا سر نجاح النني ومحمد صلاح. وأنصح رمضان صبحي بسرعة الزواج لينجح في الدوري الانجليزي الصعب.

ويلقب الثعلب الصغير ايضا بأنه أبو البنات حيث انه اب لثلاث بنات وهن: هايا وتاليا ولولوا.

ويضيف حازم امام ان له ذكريات حلوة اخرى خلال الشهر الفضيل، وتحديدا في مباريات القمة خلال شهر رمضان، عندما قاد الزمالك للفوز 2-1 في موسم 2001/2002 وسجل يومها هدفين في المباراة، وقامت الجماهير بتحيته بحرارة كبيرة بعد المباراة سواء داخل الملعب أو خارجه.

ويحرص الثعلب الصغير على المشاركة في الدورات الرمضانية قائلا إنه يرحب بالمشاركة في الدورات الرمضانية التي أصبحت عادة سنوية بالنسبة له، مع بعض نجوم الكرة القدامى.

أحمد حسن

يقول الصقر أحمد حسن لاعب النادي الأهلي والزمالك والاسماعيلي السابق، انه كان يحرص على الصيام خلال شهر رمضان، رغم معارضة مدربه في اندرلخت البلجيكي، وجماهير النادي والاعلام، مما جعله في موقف لا يحسد عليه امام الجميع، حتى ان المدرب وضعه على مقاعد البدلاء بسب الصيام.



ويستعيد الصقر ذكرياته مع أندرلخت أمام فريق ميلان الإيطالي، والتي خسرها اندرلخت 1-0 ضمن دوري أبطال أوروبا، حيث خرجت الصحف البلجيكية اليوم التالي للمباراة لتشيد بأداء كابتن مصر أحمد حسن المحترف في صفوف الفريق، وتهاجم المدير الفني وتساءلت عن أسباب عدم الدفع به من البداية، لأن مشاركته كانت في الدقيقة 70، مما جعل كل الصحف تهاجم المدرب لموقفه من صيام اللاعب المصري.

وعن عاداته في شهر رمضان يقول احمد حسن، انه يحرص على قضاء أول يوم في شهر رمضان مع عائلته في مسقط رأسه مركز مغاغة بمحافظة المنيا، مصطحبا زوجته وأولاده.

كما ينظم خلال الشهر الفضيل مسابقة دينية لحفظة القرآن الكريم بمسقط رأسه كل سنة ويقوم بنفسه بتوزيع الجوائز على الفائزين، بجانب فعل الخير وتوزيع شنط رمضان على أهالي قريته من الفقراء والمحتاجين، بجانب قيامه بالمشاركة في دورات رمضانية مع زملائه.

الهداف والقناص عماد متعب

لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، كان حتى سنوات قليلة ماضية، أشهر عازب في الوسط الكروي، عاش سنوات طويلة من الوحدة، لأنه قدم من محافظة الشرقية الى القاهرة.

يقول متعب: سنوات صعبة من الوحدة، وكنت اكثر ما أشعر بها في شهر رمضان، عندما تمنعني التدريبات والمباريات من السفر الى بلدتي واسرتي في الشرقية. فكنت افطر يوميا في أحد المطاعم بصحبة زميل لي في الفريق، او لوحدي، او معزوما لدى اسرة أي من زملائي.

ولكن الأمر اختلف كليا عندما عرفت زوجتي يارا نعوم وتزوجنا، فطلقت الوحدة والعزوبية نهائيا. وأقضي معظم ايام رمضان في منزلي مع يارا وابنتّي تمارا وسيلين، واذا جاءتني الفرصة نذهب جميعا الى مسقط رأسي في الشرقية.

ويضيف متعب: أتبع نظاما خاصا في شهر رمضان بالتعبد وقراءة القرآن والصلاة، مع الراحة للتدريب بعد الإفطار، أو أداء المباريات مع فريقي الأهلي، وإذا لم تكن هناك ارتباطات فأصطحب أسرتي للسهر مع اصدقائنا في سهرات رمضانية جميلة، وتلبية الدعوات للعزائم على الافطار أو السحور.