يحيى حميدان

قال لاعب الصليبخات لكرة السلة سابقا وإداري اللعبة حاليا أنور العنزي إن الشهر الفضيل دائما ما يحفل بالذكريات الجميلة والتي تبقى راسخة في الذاكرة.

وأضاف العنزي: «بدأت صيام هذا الشهر في سنة مبكرة ويأتي ذلك بفضل تشجيع الأهل كعادة بقية العوائل الكويتية التي تحفز أبناءها على الصيام بسن صغيرة وتكون البداية من خلال صيام نصف اليوم ويبدأ بعد ذلك صيام يوم كامل بشكل تدريجي بسبب عدم اعتيادنا عندما كنا صغارا على الصيام».

وبين العنزي أن ذكرياته كثيرة خلال رمضان ومنها عندما كان يذهب لممارسة رياضته المفضلة كرة السلة بشكل يومي قبل موعد الفطور، منوها إلى أنه في السابق كان يخوض عددا من المباريات خلال فترة العصر اثناء الصيام وكان هذا الأمر لا يشكل عائقا له، كما انه كان يتدرب لفترتين عصرا ومساء عندما كان حكما في لعبة كرة السلة وذلك في سبيل رفع اللياقة البدنية.

وأشار العنزي الى أن الصيام لا يعوق اللاعب عن خوض المباريات الرسمية في شهر رمضان ولكن بشرط أن تكون في الفترة المسائية، ولكن أبرز العوائق التي تمنع اتجاه الاتحاد إلى إقامة بطولاته في رمضان تتمثل بضيق الوقت في الفترة الفاصلة بين صلاة التراويح وموعد السحور. وأوضح العنزي أنه من الأشخاص الذين لا يجدون أية مشكلة في ممارسة الرياضة حاليا في فترة العصر كونها تخلو من أي ارتباطات.