يحيى حميدان

يقول لاعب الجهراء لكرة السلة عوض الرشيدي إنه من الأشخاص الذين لا يفضلون المشاركة في التدريبات أو المباريات الودية قبل موعد الإفطار وذلك لعدة أسباب ومنها على سبيل المثال احساسه بالتعب وحرارة الطقس في فصل الصيف على الرغم من ان لعبتنا تقام داخل الصالة.

وأوضح أن أيام الصيام الأولى عند الطفولة دائما ما تكون صعبة ولكن بعد ذلك نبدأ بالتأقلم تدريجيا مع مرور السنوات حتى لا نشعر بالتعب إطلاقا عند صيامنا الشهر الفضيل كاملا.

وبين الرشيدي أن حادثة إيقافه مع فريقه الجهراء تعتبر من الأحداث البارزة وذلك بعد أن تم اكتشافه يشارك في الدورات الرمضانية لكرة القدم على الملاعب الرملية.

وأضاف الرشيدي أنه شارك في تلك الدورة دون علم ناديه على الرغم من تحذير الإدارة لجميع اللاعبين من هذا الأمر مخافة التعرض للإصابة بعيدا عن المباريات الرسمية أو في التدريبات، الا أنه خالف هذه الأوامر ولعب مباريات كرة القدم لعشقه لهذه اللعبة بعد كرة السلة.

وأشار الرشيدي إلى أنه تقبل عقوبة الإيقاف عن التدريب لمدة أسبوعين بصدر رحب ولم يناقش الإدارة في ذلك وواصل تدريباته يوميا في الملعب الخارجي بعيدا عن زملائه في الفريق.

وأضاف الرشيدي أن التدريبات مع النادي في شهر رمضان من السنوات الماضية دائما ما تكون في أوقات مضغوطة بسبب كثرة الفرق في لعبتي الكرة الطائرة وكرة اليد بالإضافة إلى السلة والتي تتمرن جميعها في نفس الصالة وهو ما يجعله يخرج من النادي في وقت متأخر وقبل موعد السحور بفترة بسيطة.