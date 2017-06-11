بيروت ـ ناجي شربل

وضع النجم اللبناني رضا عنتر حدا لمسيرته في ملاعب كرة القدم، بعد مشوار استهله وأنهاه في ناديه الأم التضامن صور، وشهد خوضه تجربة احترافية ناجحة اعتبارا من 2001 في ألمانيا وصولا إلى الصين.

فقد أعلن عنتر اعتزاله لاعبا، مختتما مشواره مع التضامن صور الذي احتفظ بمقعده في مصاف نوادي الدرجة الأولى، بعد موسم أمضاه في الدرجة الثانية اثر هبوطه اليها أواخر 2015.

وتردد ان عنتر سيتجه الى التدريب، وانه تلقى عروضا من عدد من النوادي اللبنانية التي تلعب في الدرجة الأولى.



وهو سيدشن مشواره مع الناشئين بافتتاح أكاديمية للصغار، يشارك فيها عدد من اللاعبين الدوليين السابقين.

وبات عنتر في 2001 اللبناني الأول يحترف في ناد أوروبي يلعب في مصاف الدرجة الأولى، بعد تجربة أوروبية أولى لكابتن الرياضة والأدب السابق واصف الصوفي مع نادي ويمبلدون الانجليزي الذي كان يلعب في الدرجة الثانية، بعدما سبق له اللعب للسد القطري.

وحصل عنتر على شهادة انتقاله وقتذاك من اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل «الفيفا» الاشراف على شؤون اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني لكرة القدم، بعد قيام وزير الشباب والرياضة في حينه د. سيبوه هوفنانيان بحل الاتحاد اللبناني لكرة القدم اثر قراراته بإلغاء مفاعيل الموسم الكروي على خلفية ترتيب نتائج عدد من المباريات.



ووقع شهادة الانتقال رئيس اللجنة الاولمبية وقتذاك عضو المجلس الأولمبي الآسيوي اللواء سهيل خوري.



وسافر عنتر بداية الى فرايبورغ، ثم لعب لهامبورغ وتألق.



وبعدها انتقل الى الصين حيث لعب لفريقين.



الا ان الأهم من مسيرته لبنانيا كان مع منتخب الارز، اذ قاده الى الدور الرابع الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.



وسجل أهدافا حاسمة بينها إصابة الفوز برأسه على ايران في بيروت.

وتابع عنتر مسيرته مع المنتخب، الا ان اختار الابتعاد طوعا بعد القسم الأول من التصفيات الآسيوية الحالية.

وهو فتح الطريق امام لاعبين لبنانيين محترفين عدة، أبرزهم اللاعب المعتزل يوسف محمد الذي التحق به في ألمانيا، وحمل لاحقا شارة الكابتن في كولن.

ورأى عنتر المولود في سييراليون حيث تلقن أصول كرة القدم، ان ظروف نشأة اللاعب اللبناني باتت افضل حاليا، مع انتشار الملاعب العشبية والاكاديميات.

ويجزم ان انتقال لاعبين لبنانيين للعب في الخارج، يشكل الطريق القويم الى تقدم الكرة اللبنانية، ويأمل ان يعم الاحتراف إدارات النوادي اللبنانية، للمضي قدما في رفع مستوى اللعبة.