مان يونايتد (الشياطين الحمر)

كثر الكلام عن أصل التسمية فهناك من يقول انه تطوير للقب قديم وهو (الهيثنز) وهم الأشخاص الذين لا يؤمنون بأي ديانة، وذلك نسبة الى اسم القديم للنادي نيوتن هيثو وعندما تغير اسم النادي الى مان يونايتد كان لقب الشياطين هو الأقرب الى مفهوم الهيثنز ووصفوا بالحمر نسبة الى لون زيهم الأحمر.

كما يقال ان التسمية تعود الى ان شعار النادي مشتق من شعار مجلس مدينة مانشستر.

أرسنال (الغانرز)

الترجمة الحرفية للكلمة تعني الترسانة وهي مخزن الأسلحة، اما سبب إطلاق ذلك اللقب عليهم فهو أن معظم لاعبي فريقهم القديم كانوا عمالا في ترسانة أسلحة تدعى «وولو يتش» في جنوب شرق لندن حيث يقع النادي الآن.

نيوكاسل (الماجبيز)

الماجبي هو نوع من العصافير صغيرة الحجم تكتسي بريش اسود وأبيض وهو شديد الشبة بقميص نيوكاسل المخطط بالأبيض والأسود.

إيفرتون (التوفيز)

اكتسب ايفرتون اسم التوفيز ويعني قطع الحلوى كنوع من الوفاء لمتجر مجاور لملعب النادي (غوديسون بارك) يدعى الأم نوبلتس كانت تملكه سيدة اعتادت أن تقدم لجماهير المباريات قطع حلوى مجانا عن طريق إلقائها في الهواء وسط المشجعين وحتى الآن من يتابع مباريات ايفرتون سيجد سيدة ترتدي زيا قديما وتمسك بسلة الحلوى لتوزيعها على الجماهير إحياء لذكرى السيدة نوبلتس.

سندرلاند: القطط السوداء

القصة تبدو غريبة بعض الشيء لكن سحر الاسم في عبقه وقدمه إذ يعود إلى عام 1805، إذ أنه كانت هناك بطاريات مدفعية على نهر وير بالقرب من مدينة سندرلاند وكانت رمزا للمدينة.



هذه البطاريات أطلق عليها بطاريات «القط الأسود» لأن من كانوا يديرونها كانوا يسمعون مواء غريبا لقط أسود بشكل واضح.



بعد هذا التاريخ بمائة عام تم التقاط صورة لرئيس النادي اف دابليو تايلور وهو يحمل قطا أسود، وبعدها بثلاث سنوات تم وضع قط أسود على صورة الفريق.

وست هام يونايتد (هامرز)

الهامرز او المطارق وقد اكتسب هذا اللقب من تبعيته لشركة التايمز لتجارة الحديد وكان يعرف من الفترة 1895 م وحتى 1900 م باسم نادي شركة تايمز لأعمال الحديد والصلب.



اما اطرف عاداتهم فهي تمسكهم الشديد بالمدرب حتى انهم استعانوا بـ 9 مدربين فقط خلال 100 عام في تاريخ النادي.