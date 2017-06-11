القاهرة - سامي عبدالفتاح

في الواحدة من صباح الاثنين بتوقيت الكويت، يحتضن ستاد رادس العملاق في العاصمة التونسية اللقاء الكروي المرتقب بين منتخبي تونس ومصر في بداية مشوار تصفيات المجموعة العاشرة، والتي تضم ايضا منتخبي النيجر وسوازيلاند، والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2019، وستكون بطاقة التأهل الوحيدة لأوائل المجموعات فقط، ما يعطى لمواجهة الليلة قيمة كبيرة جدا.

وقبل المباراة، قال نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي، في تصريحات للصحافة التونسية: «مباراة مصر وتونس يصعب التكهن بالفائز بها، فالمباريات التي تجمع بين دول شمال أفريقيا، على صعيد المنتخبات والأندية، دائما ما تكون خارج التوقعات، هذا بحكم خبرتي كلاعب سابق في صفوف الترجي التونسي، سبق لي خوض العديد من المباريات على الصعيد القاري».

وأضاف معلول أن المهارات الفردية ستلعب دورا كبيرا في تحديد نتيجة المباراة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين.