عبدالمحسن الأيوبي

شهدت السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة تواجد لاعبي كرة قدم محترفين وعالميي الشهرة يعتنقون الإسلام، ويلعبون ضمن صفوف أكبر فرق كرة القدم العالمية الشهيرة، وقد أصبحت هذه الظاهرة منتشرة وواضحة للعيان، خاصة بعد ظهورهم في لقطات مختلفة توضح طرق احتفالهم بالأهداف عن طريق السجود أو إشارتهم للسماء بالدعاء، أو تسجيل مواقف بارزة لهم فيما يخص الصوم أو الصلاة أو الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية ورفض الهدايا التي تأتيهم منها.

في حلقتنا اليوم سنتطرق إلى هداف الدوري الإيطالي وقناص بطولة «يوروباليغ» ادين دزيكو الذي أصبح في نوفمبر من عام 2009 أول سفير لمنظمة اليونيسيف يحمل الجنسية البوسنية، وقد زار عدة مدارس في المناطق الفقيرة من البوسنة والهرسك وساعد الأطفال الذين مروا بتجارب مؤلمة تتعلق بالحرب في البوسنة وغيرها من الحالات.

وعلى الرغم من أنه مسلم، فإن دزيكو لا يعتبر نفسه ملتزما، ويصلي مرة واحدة في اليوم بدلا من خمس مرات.

والتقطت كاميرات المراقبة منذ فترة النجم البوسني دزيكو وهو يؤدي صلاة الجمعة في أحد مساجد إندورا رفقة بعض زملائه المسلمين في المنتخب البوسني، وظهر وهو خاشعا ورافعا يديه إلى السماء لدعاء الله عز وجل، وهو ما أثار انتباه الكثير من مواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي العربية التي أشادت كثيرا بقائد المنتخب البوسني، الذي يؤكد دائما انه لا يتلاعب بفرائض الدين الإسلامي الحنيف، على خلاف الكثير من نجوم كرة القدم المسلمين الذين يكتفون بالاعتقاد ولا يؤدون الفرائض.

وكشفت بعض المصادر أن هداف روما لا يصلي الصلوات الخمس بيد انه حريص على أداء صلاة الجمعة ويعشق التضرع والسجود إلى الله ويحب التحدث عن الدين الحنيف مع رفاقه المسلمين بالفريق.