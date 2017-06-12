إنتر ميلان اختار «الأفعى» شعاراً له

كييفو خصومه يطلقون عليه «الحمير الطائرة»

سامي الحسن

عشق الجماهير لأنديتهم ليست له حدود، وبسبب هذا العشق تصدح الحناجر وتردد الألسن شعارات وهتافات دعما لناديهم.

في هذه السطور نذكر بعض الأندية الأوروبية وسبب تسميتها وبعض شعارات الأندية وكيف تغيرت مع مر السنين.

اليوفنتوس (السيدة العجوز)

لعل اسم «لا فيكيا سنيورا» أو «السيدة العجوز» الذي اشتهر به اليوفنتوس الإيطالي من أشهر الأسماء التي يعرفها الكثيرون، ولربما يكون تفسير هذا الاسم أحد أكثر الأسماء التي كان عليها جدل كبير وروايات مختلفة.

1 ـ اليوفنتوس كان بعيدا عن البطولات في الثلاثينيات حتى إن صحافيا قال عنه انه ابتعد عن البطولات حتى أصبح مثل «السيدة العجوز».

2 ـ في رواية أخرى.. يقول مشجعو اليوفي إن سبب التسمية كناية عن السير برقي وفخر مثل «السيدة العجوز»، وذلك بالطبع في الثقافة الأوروبية.

إنتر ميلان (الأفاعي)

تستخدم الحيوانات بكثرة في الأندية الإيطالية، ويلقب نادي إنتر ميلان باسم الأفاعي وهي رمز لمدينة ميلانو، والتي تظهر في العادة في أعلام النبلاء وهو رمز يشتهر وجوده على شعار النبالة لمجلس سفورزا (الذين حكموا إيطاليا من ميلانو خلال فترة عصر النهضة)، مدينة ميلانو، دوقية ميلانو التاريخية (400 دولة من الإمبراطورية الرومانية المقدسة)، وأنسيبيريا (الدولة الإقليمية التاريخية التي تقع في منطقة مدينة ميلانو). وفي موسم 2010-2011 قام نادي إنتر ميلانو باستحداث فانيلة تحمل الرمز التاريخي للمدينة بألوان النيرازوري (الأسود والأزرق).

روما: (الذئاب)

بالطبع تسمية الذئاب تعود إلى صورة الذئب الموجودة على شعار النادي يقال ان سبب اختيار الذئب يعود إلى الخرافة الرومانية حول نشأة مدينة روما. حيث كان هناك توأما يدعى روميليوس وريميوس.

هذا التوأم تخلص منهما عمهما أميليوس عبر إلقائهما في النهر، لكن أنثى ذئب أنقذتهما واعتنت بهما وأرضعتهمـا حتى كبرا واشتد عودهما فعادا للانتقام من عمهما أميليوس.

بعد ذلك قتل روميليوس أخاه ريميوس ونصب نفسه على مدينة جديدة أنشأها اسمها روما.

كييفو: (الحمير الطائرة)

تعود هذه التسمية إلى مشجعي فريق المدينة الآخر «هيلاس فيرونا» وهو الأكثر نجاحا في تاريخه وليس قياسا إلى الوقت الحالي. مشجعو هيلاس فيرونا - بطل الإسكوديتو في احدى سنوات الثمانينيات- كانوا يقولون إن الحمير ستطير قبل أن يستطيع كييفو التفوق على ناديهم في الإنجازات. ومن هنا جاء هذا الاسم الطريف للغاية.