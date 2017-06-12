القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تستأنف اليوم مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، بعد توقف دام 13 يوما، وتقام اليوم مباراة وحيدة، تجمع بين المصري وسموحة في الاسكندرية، وهي مؤجلة من الجولة 22، ثم يشهد يوم الخميس المقبل انطلاق الجولة 31، وتأتي اهمية مباراة اليوم انها تجمع بين فريقين يبحثان عن موطئ قدم في المربع الذهبي لترتيب الفرق، حيث يحتل المصري المركز الرابع برصيد 53 نقطة، ويليه مباشرة فريق سموحة برصيد 50 نقطة، ويذكر ان الاهلي قد حسم بالفعل سباق اللقب في الجولة 30، والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، وللمرة 39 في تاريخ مسابقة الدوري المصري.

واستعدادا للجولة 31 وللحفاظ على ترتيب الوصافة، خاض فريق الكرة بالزمالك بقيادة ايناسيو تجربة ودية، وفاز على فريق أكاديمية مصر بخمسة أهداف نظيفة، قبل مواجهة اسوان يوم الخميس المقبل.

وسجل الأهداف كل من باسم مرسي هدفين في الدقيقتين 14 و35 وسجل شيكابالا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 16 ثم أحمد جعفر في الدقيقة الـ 47 وأخيرا الزامبي إيمانويل مايوكا في الدقيقة الـ 88.

فيما تعادل فريق اﻷهلي في تجربة اخرى أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما استعدادا للقاء سموحة يوم الجمعة المقبل، بينما يلعب الانتاج مع المقاصة.

افتتح إسلام رشدي التسجيل لفريق الإنتاج الحربي، الذي انفرد بمرمى الحارس محمد الشناوي.

وتمكن صالح جمعة من إدراك هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الـ 33 من ركلة جزاء، حصل عليها ميدو جابر، وتقدم صالح لتسديدها.

وفي شأن آخر أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري انه قرر مواجهة ضيفه الزمالك المصري على ملعب «عمر حمادي» بالعاصمة الجزائرية، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم 21 الجاري، وهو ملعب من النجيل الصناعي.

يذكر أن اتحاد الجزائر استضاف أهلي طرابلس الليبي على ملعب «الخامس من يوليو» الأكبر في البلاد في مباراة فاز بها بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الاولى من دور المجموعات.

ويتصدر نادي الزمالك المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط متقدما بنقطة واحدة عن اتحاد الجزائر وأهلي طرابلس، فيما يتذيل كابس يونايتد الزيمبابوي المجموعة بثلاث نقاط.