يملك المنتخب الإيراني لكرة القدم فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخه الرياضي عندما يستضيف أوزبكستان اليوم الاثنين في طهران في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات مونديال 2018 في روسيا.

ويحتاج المنتخب الإيراني الى نقطة واحدة ليضمن التأهل للمرة الخامسة في تاريخه ويصبح ثاني منتخب يحجز بطاقته الى المونديال الروسي بعد البرازيل متصدرة تصفيات أميركا الجنوبية.

كما ان العاصمة الإيرانية ستستقبل مباراة ثانية في تصفيات المونديال الروسي ستقام الثلاثاء بين العراق واليابان ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتعول ايران على عاملي الأرض والجمهور لتخطي عقبة اوزبكستان وحجز بطاقتها الى النهائيات للمرة الثانية على التوالي والثالثة في النسخ الأربع الأخيرة والخامسة في تاريخها بعد اعوام 1978 و1998 و2006 و2014. ولم يخسر المنتخب الإيراني حتى الآن حيث حقق 5 انتصارات وتعادلين سلبيين مع مضيفتيه سورية والصين، ويتصدر المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطاردته المباشرة كوريا الجنوبية التي تحل ضيفة على قطر الأخيرة (4 نقاط) الثلاثاء.

وتمني ايران النفس بتجديد فوزها على اوزبكستان الثالثة (12 نقطة) بعدما كانت تغلبت عليها 1-0 في طشقند في اكتوبر الماضي سجله جلال الحسيني.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي الثلاثاء ايضا سورية الرابعة (8 نقاط) مع الصين الخامسة (5 نقاط) في ماليزيا.

ويتأهل اول وثاني المجموعة مباشرة الى روسيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقا من ذهاب واياب مع ثالث المجموعة الأولى على ان يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقا دوليا مع رابع اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).