النادي الملكي شبه بالحلوى الإسبانية الشهيرة وسبب لقب فالنسيا يعود إلى عام 1238

أتلتيكو مدريد «لوس كولشونيروس» جاءت من مهنة التنجيد

البلوغرانا تعني الأزرق والأحمر باللهجة الكاتالونية

عشق الجماهير لأنديتهم ليس له حدود، وبسبب هذا العشق تصدح الحناجر وتردد الألسن شعارات وهتافات دعما لناديهم. في هذه السطور نذكر بعض الأندية الأوروبية وسبب تسميتها وبعض شعارات الأندية وكيف تغيرت مع مر السنين.

ريال مدريد «الميرينغي»

البداية ستكون بنادي ريال مدريد والذي يحمل الكثير من المسميات أشهرها بالطبع الـ«ميرينغي»، والسبب في هذه التسمية يعود لأمرين الأول هو تشابه لون قميص الفريق الأبيض مع لون حلوى الميرينغ الإسبانية التي تصنع من بياض البيض والسكر.

أما السبب الثاني فهو تشبيه أداء الفريق بأحد أشكال الرقص والموسيقى الإسبانية المعروفة باسم الـ«ميرينغي»، كما يطلق مثلا على الأرجنتين منتخب «التانغو» والبرازيل فريق «السامبا».

برشلونة «البلوغرانا»

معناها ألوان الزي البرشلوني الأزرق والأحمر (بلو = ازرق، غرانا= احمر غامق باللغة الكتالونية).

أتلتيكو مدريد «لوس كولشونيروس»

أتلتيكو مدريد هو الآخر لديه الكثير من الألقاب والمسميات، أكثرها طرافة «لوس كولشونيروس» هي كلمة إسبانية تعني «المنجدين»، أو الذين يعملون في تنجيد المراتب، ويرتبط الاسم بألوان النادي الأبيض والأحمر حيث كان سابقا قماش تنجيد المراتب في إسبانيا متوافرا بهذين اللونين فقط.

فالنسيا «الخفافيش»

لعل أشهر لقب لفالنسيا هو هذه الخفاش الموجود على قميص الفريق الجديد (والمكون من أسماء جميع من لعبوا في تاريخ فالنسيا).. الخفافيش.. تاريخ هذا اللقب قديم وقديم جدا ويرجع إلى يوم 9 أكتوبر عام 1238! حينما غزا ملك إقليم أراغون - أشهر أنديته ريال سرقسطة - إقليم فالنسيا، وحينما دخل الملك فالنسيا وقف خفاش على الراية التي يحملها، فاعتبره الملك فأل خير، ومنذ ذلك الحين والخفاش رمز لمدينة وإقليم فالنسيا، وبطبيعة الحال تم وضعه على شعار النادي فخرج اللقب الأشهر للفريق.. الخفافيش.