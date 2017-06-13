عشت أياماً عصيبة مع فريق

الجيش القطري

وقت فراغي بين «الجت سكي» والغوص وركوب الخيل





الدوحة - فريد عبدالباقي

أكد المهاجم الدولي لمنتخب المغرب عبدالرزاق حمد الله، أنه كان يصوم 17 ساعة كاملة في الصين، حينما كان محترفا سابقا في صفوف نادي غوانزو آر اند اف، عام 2014.

وقال حمد الله لاعب نادي الريان القطري الحالي، انه اعتاد تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المعظم بصحبة مواطنه المحترف السابق لنادي القادسية ونادي شون كينغ ليفان الصيني عصام عدوة، قبل ان يغادر الدوري الصيني متوجها صوب الدوري القطري عبر بوابة نادي الجيش في عام 2015.

وأوضح انه وجد صعوبة كبيرة في الاندماج مع المجتمع الصيني، نظرا للاختلافات الكبيرة بين العادات والتقاليد العربية والصينية.

الدوري القطري

واعترف المهاجم المغربي عبدالرزاق أن تجربته مع نادي الجيش القطري كانت ناجحة بكل المقاييس، وذلك بعد أن حصلت على لقب هداف الدوري القطري في أول المواسم مع الجيش برصيد 21 هدفا متساويا مع صانع ألعاب فريق الريان رودريغو تاباتا، وقد تسلمت جائزة الهداف من نجم الكرة المصرية والعربية محمد أبوتريكة خلال حفل ختام موسم 2015 ـ ،16.. كما أنه وصل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2016 للمرة الأولى في تاريخ النادي.

أصعب لحظة

وعن أصعب لحظات حياته خلال مسيرته الكروية، أجاب حمد الله قائلا: عشت أياما عصيبة عندما تعرضت لإصابة قوية -شرخ في صابونة الركبة- خلال المعسكر الخارجي لفريق الجيش في النمسا مطلع موسم 2016 ـ 2017، وهو ما نتج عنه غيابي عن الفريق موسما كاملا لم أشارك إلا في نهائي كأس قطر، ومباراتي في كأس أمير قطر مع الجيش، وأيضا لحظة وفاة والدي في العام الماضي.

استمرار النجاح

وتمنى حمد الله أن يستمر نجاحه في الدوري القطري، وذلك بعد انتقاله مؤخرا إلى صفوف نادي الريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده رسميا مع نادي الجيش، مشيرا الى أنه يتطلع إلى تحقيق مزيد من البطولات والألقاب خلال الموسم الجديد.

وأشار إلى أن رمضان هو شهر الصوم والعبادة وقراءة القرآن، وهو فرصة إلهية للتقرب من الله ونشر قيم التراحم والتعاون بين الناس وإعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين.

وعن هواياته المفضلة بعيدا عن شهر رمضان، قال: انه اعتاد ممارسة «الجت سكي»، خلال فصل الصيف والغوص في البحر وركوب الخيل، بجانب لعبتي البولينغ، وبلياردو.