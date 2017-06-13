القاهرة- سامي عبدالفتاح

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تحمله لنتيجة الخسارة أمام المنتخب التونسي، بهدف دون رد في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، مؤكدا أن فريقه لم يكن في مستواه أمام تونس، والتي خسرها الفراعنة.

وتذيل الفراعنة المجموعة العاشرة في التصفيات، بدون رصيد من النقاط، حيث تصدرت تونس المجموعة بـ 3 نقاط، وجاءت النيجر وسوازيلاند في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما بعد تعادلهما.

واستثمر المنتخب التونسي عاملي الأرض والجمهور، وتغلب على نظيره المصري (1-0) في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، بهدف وحيد سجله طه ياسين الخميسي بالدقيقة (48)، لينفرد المنتخب التونسي بصدارة المجموعة بـ 3 نقاط.

وعلق على هيكتور كوبر خسارته بقوله: واجهنا صعوبة في نقل الكرة للهجوم اللاعبين لم يكونوا في مستواهم المعروف، وتونس كانت أفضل.

وأضاف المدير الفني للفراعنة أن الحديث من الآن عن الخروج من التصفيات أو التأهل أمر صعب، مازالت هناك 5 مباريات في المجموعة التي تضم النيجر وسوازيلاند.

واختتم كوبر تصريحاته: أنا أتحمل الخسارة أمام تونس، وهناك أخطاء أنا المسؤول عنها، ولن نفقد الأمل وأثق فيما أبذله من عمل مع اللاعبين والجهاز.

من جهة اخرى، وقع الكونغولي كاسونجو كابونجو، مهاجم الاتحاد السكندري، على عقود انتقاله للزمالك، بعد أن أقنعه رئيس النادي مرتضى منصور، بقبول 250 ألف دولار سنويا، بينما كان اللاعب يريد الحصول على 400 ألف دولار.

واتفق الزمالك بشكل نهائي مع الاتحاد السكندري على شراء اللاعب، مقابل 15 مليون جنيه.