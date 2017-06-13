يتمسك منتخب الامارات ببصيص الأمل الذي يملكه للبقاء ضمن اجواء المنافسة عندما يحل ضيفا على تايلند اليوم في بانكوك في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.



وتحتل الامارات المركز الرابع برصيد 9 نقاط وبفارق 7 نقاط عن منتخبات اليابان والسعودية واستراليا التي تملك 16 نقطة، في حين تقبع تايلند في القاع ولها نقطة واحدة.



وفي المجموعة ذاتها، يسعى المنتخب الياباني الى تعزيز حظوظه في حجز إحدى البطاقتين المباشرتين الى النهائيات عندما يحل ضيفا على العراق في طهران.

ويأمل المنتخب الياباني في استغلال خروج العراق خالي الوفاض من التصفيات لكسب النقاط الثلاث والابتعاد بها عن مطارديه المباشرين استراليا والسعودية.

وتدرك اليابان اهمية النقاط الثلاث الثلاثاء لان المباراتين الاخيرتين ستكونان ضد ضيفتها استراليا في 31 اغسطس، ومضيفتها السعودية في 5 سبتمبر، وبالتالي فان الفوز على العراق سيعطيها دفعة معنوية قبل الجولتين الاخيرتين.

كما تلتقي ايضا سورية الرابعة (8 نقاط) مع الصين الخامسة (5 نقاط) في ماليزيا في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى.



وتمني سورية النفس في حجز المقعد الثالث الذي تحتله اوزوبكستان (12 نقطة) لتلعب الملحق.



ويتأهل اول وثاني المجموعة مباشرة الى روسيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقا من ذهاب واياب مع ثالث المجموعة الاولى على ان يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقا دوليا مع رابع اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي). كما تستضيف قطر ضيفتها كوريا الجنوبية.