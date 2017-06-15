تعرف وأحب طبق «مموش بالربيان اليابس» وشوربة العدس والتمرية

أبرز لاعبيه الفضلي والرامزي وصنقور وفهيد والملا والأمير والدويسان

أشاد بلاعبي المنتخب الحجرف وماجد والسعد وجبريل وأبناء بارون حامد العمران

أكد مدرب كرة اليد هشام حفني انه على الرغم من عودته إلى بلده مصر إلا انه لا يمكن أن ينسى الأجواء الرمضانية في الكويت التي عاش فيها خمسة وعشرين عاما عمل خلالها مدربا للعبة كرة اليد في العديد من الأندية.

وكانت التجربة الأبرز خلال شهر رمضان في نادي الكويت في أول الثمانينيات متذكرا الأجواء الأسرية التي جمعته مع اللاعبين الذين يعتبرون أبناءه أمثال لاعبي المنتخب الوطني وليد الحجرف وخالد ماجد إلى جانب بدر السعد ومحمد جبريل وأبناء بارون وائل وعباس قائلا إنه عرف الأكلات الرمضانية الكويتية من خلال التجمعات التي أقامها في النادي خلال شهر رمضان وكان كل لاعب يحضر طبقا من الاكلات الرمضانية ليكون الفطور جماعيا بعدها يصلي اللاعبون مع بعضهم ويدخل بعدها الفريق للتمرين.

وكانت هذه العادة تقام مرة أو مرتين في العام، مشيرا الى ان من اهم الأطباق التي تعرف عليها وكان يفضلها طبق (المموش بالربيان اليابس) وشوربة العدس التي يعملها الكويتيون بشكل جميل إلى جانب التمرية وهي عبارة عن تمر مخلوط مع قليل من الدقيق والدهن مما يعطيه طعما جميلا.

عادات تعلمها

وأشار حفني انه من اهم العادات التي تعلمها في رمضان في الكويت زيارة الدواوين والتهنئة بمناسبة قدوم شهر الخير والتواصل الجيد بين الأصدقاء والاهم، مؤكدا انه هذه العادة اختص بها الكويتيون ولم يشاهدها في المملكة العربية السعودية عندما عمل فيها بآخر السبعينيات.

يفتخر بالكويت

وأكد مدرب كرة اليد القدير انه يفتخر بانه عمل في الكويت في الفترة الذهبية للعبة وكان من ابرز لاعبيه الذين مثلوا المنتخبات من السالمية الحارس المتألق يوسف الفضلي وصانع الألعاب عمار الرامزي وإبراهيم صنقور وفهد فهيد والمرحوم صلاح الملا وفي نادي كاظمة إبراهيم الأمير وياسر الأمير واحمد الدويسان وشقيقه محمد.

أبناء «الأبيض»

ويتذكر في نادي الكويت، الحجرف وماجد وأبناء الغربللي محمد وخالد وعبدالله وصانع ألعاب المنتخب حاليا عبدالله الخميس، مضيفا انه من اجمل مبارياته كمدرب كانت عام ١٩٩٤ عندما كان مدربا لفريق تحت ١٤ سنة بنادي السالمية، ووصل مع الفريق إلى المباراة النهائية بكاس الاتحاد أمام العربي وكانت المباراة صعبة للغاية وانتهت لصالح السالمية بفارق هدف بعد وقت إضافي.