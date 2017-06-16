القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تحتفل اليوم جماهـير النـادي الأهلي في الاسكندريـة بفوز فريقها ببطـولة الـدوري للمـرة الـ 39، وذلك عندما يواجه الأهلي سموحة السكندري باستاد برج العرب ضمن الجولة 32 لمسابقة الدوري، ويحتل الأهلي الصدارة منفردا برصيد 76 نقطة.

وتقام الليلة أيضا مباراة أخرى في الجولة نفسها تجمع بين المقاصة، صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة، والإنتاج الحربي، الذي يحتل الترتيب الـ 13 برصيد 32 نقطة.

وفي شأن آخر رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، محاولات اتحاد الكرة لنقل مباراة مصر مع منتخب أوغندا في تصفيات كأس العالم بروسيا عام 2018 إلى القاهرة بدلا من الإسكندرية.