يحيى حميدان

يستذكر لاعب فريق كرة السلة بنادي الجهراء فيصل ضاري أيامه الأولى في صيام شهر رمضان المبارك والذي يعتبره من الشهور المحببة له ويكثر خلالها التواصل الاجتماعي بين الأهل والأصدقاء.

ويقول ضاري إنه بدأ الصيام عندما كان يبلغ 8 سنوات بتشجيع ودعم من والدته، وصام بشكل فعلي عندما وصل إلى سن العاشرة، ومنذ ذلك الوقت وهو يحرص على صوم الشهر كاملا.

وأشار ضاري إلى أنه يحرص على خوض مباريات كرة القدم مع أصدقائه أثناء فترة العصر، وسبق له المشاركة في العديد من الدورات الرمضانية قبل وصوله إلى فريق الدرجة الأولى بنادي الجهراء وانتقاله الى الصليبخات لاحقا.

وذكر ضاري أن بعض الدورات الرمضانية تتميز بالمستوى العالي من قبل اللاعبين المشاركين فيها على الرغم من عدم ارتباطهم بالأندية المحلية وهذا الأمر يتيح للمدربين استقطاب المميزين منهم، وهذا الأمر حصل بشكل فعلي في السنوات الماضية.

وتمنى ضاري أن تقام بطولات رمضانية في لعبته المفضلة وهي كرة السلة، لافتا إلى أنه لو أقيمت مثل هذه الدورات فإنها ستحظى بمشاركة غير مسبوقة من جميع عشاق اللعبة سواء كانوا لاعبين في الأندية أو من الهواة.

وبين ضاري أنه انقطع عن ممارسة كرة القدم خلال الشهر المبارك في السنوات الماضية بسبب رغبته في إبعاد نفسه عن الإصابات التي قد يتعرض لها لا سمح الله ويفضل أن يركز جهوده على التدريبات مع الجهراء.