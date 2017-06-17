إفيكا سوبي حصل على 16 خروفاً لتسجيله الأهداف في كرواتيا

فرايبورغ الألماني زرع شجرة بعد تسجيله كل هدف

منتخب هولندا في كأس العالم 2014 «ضيّع» على نفسه تذاكر للفضاء

لاعبات «المانشافت 1989» حصلن على فناجين للقهوة هدايا من الاتحاد الكروي

سامي الحسن

ما أجمل كرة القدم والشعور عندما تتجاوز الكرة خط المرمى وتهتز شباك الخصم، هنا يمتلئ الملعب بأصوات الجماهير فرحا، وتختلف طريقة احتفال اللاعبين باختلاف طريقة المكافآت الكروية.

وما زالت الجماهير الكروية تتذكر مثلا بيبيتو وتمثيله للمهد خلال نهائيات كأس العالم الولايات المتحدة 1994 أو الحركة البهلوانية التي يقوم بها ميروسلاف كلوزه بعد تسجيل الأهداف.

كان نادي بورتلاند تيمبرز الذي يلعب في الدوري الأميركي للمحترفين قد احتفل بأسلوبه الخاص بعد دخول الساحرة المستديرة المرمى.

فبعد هدف فريقه حمل «تيمبر جوي» منشاره الكهربائي وقطع قطعة من الخشب من جذع شجرة عملاق.

وفي المقابل خطرت لنادي فرايبورغ المنافس في الدوري الألماني الممتاز فكرة مميزة تكرس لثقافة التنمية المستدامة، فبالتعاون مع أحد الرعاة التجاريين قام فريق برايسغاو خلال هذا الموسم بزرع شجرة في بعد تسجيل كل هدف، وفي نهاية الموسم استطاع الفريق زراعة أكثر من 35 شجرة.

مكافأة الجدةوفي الاتجاه نفسه سار مساند نادي الدرجة الثالثة الكرواتي زاجو عندما وعد بأن يهدي خروفا حيا لكل مدافع يتمكن من تسجيل هدف.

وشكل ذلك لإفيكا سوبي الشبه محترف والبالغ من العمر 29 سنة حافزا حقيقيا إذ تمكن من هز الشباك في 16 مناسبة، ليصبح بذلك في حوزته قطيعا من الخرفان.

هناك مدافع آخر نجح في المفاوضة على مكافأة مميزة، إنه سكوت ليرد الذي يعتبر هذا الأمر تقليدا خاصا بالنسبة له.

وقد أوضح ظهير نادي بريستون نورث إيست البالغ من العمر 26 سنة في حديثه لراديو BBC Somerset قائلا: «عندما كنت طفلا، كانت جدتي تعطيني جنيها في كل مرة أسجل فيها هدفا».

وأردف بالقول: «ما زالت أحافظ على هذه العادة حتى الآن وأنا في السادسة والعشرين».

وهو ما فعله ليرد أيضا في 16 فبراير من هذا العام عندما سجل هدف التقدم خلال مواجهة فريقه أمام مان يونايتد العملاق في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي (كانت النتيجة النهائية 1-3).

تذكرة إلى الفضاء الخارجيإن الشعور الرائع الثاني في رياضة كرة القدم هو بالطبع التتويج بلقب بطولة كبرى.

بالنسبة للرياضي المحترف ليس هناك بكل تأكيد أجمل من حمل كأس ورفعها عاليا بكل فخر واعتزاز. لكن من أجل تحقيق هذا الإنجاز العظيم يتم في الغالب تقديم تحفيزات خاصة ومغرية.

وكانت شركة للسفر نحو الفضاء ستمنح الفرصة للمنتخب الهولندي للسفر إلى الفضاء الخارجي في حال تمكن من الظفر باللقب العالمي خلال نهائيات كأس العالم البرازيل 2014.

وقد تحدث ممثل عن هذه الشركة بخصوص هذه المكافأة الاستثنائية قائلا: «إن النجاح الكوني يتطلب مكافأة كونية».

المكافأة.. فناجين قهوةهناك جائزة أقل عظمة لكن ليست أقل غرابة حصلت عليها لاعبات المنتخب الألماني إثر فوزهن الأول بلقب البطولة الأوروبية في عام 1989.

فبعد فوزهن بنتيجة 4-1 على النرويج في موقعة النهائي حصلت كل لاعبة على طقم فناجين للقهوة من الاتحاد الكروي.

وتتكون هذه الهدية من 41 قطعة مزينة بزهور زرقاء وصفراء وحمراء.