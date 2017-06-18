تكفل بتجهيز 10 مؤسسات تربوية بولاية خنشلة

حرص هو و«الظاهرة» على إنقاذ المتضررين من الفيضانات والزلازل عبدالمحسن الأيوبي

بادر اللاعب الدولي الفرنسي السابق، ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان، إلى التكفل بعملية تجهيز 10 مؤسسات تربوية، في الطورين الاكمالي والابتدائي، على مستوى بلديتي انسيغة وطامزة النائيتين والفقيرتين بولاية خنشلة، وذلك بعد وساطة كان قد أجراها معه أحد المغتربين بفرنسا.

حيث اتصل بوالد اللاعب زيدان، باعتباره يقيم بذات الحي الذي يسكنه هذا الأخير في باريس، واقترح عليه إقحام نجم الملكي السابق في الأعمال الخيرية فلم يتردد زيزو ووعد بإرسال شيك لمساعدة منطقتي طامزة وانسيغة، في الميدان التعليمي، من خلال التكفل بعشر مؤسسات تربوية في المنطقتين، بوساطة من والده المولود في منطقة بجاية، حيث تجري الترتيبات حاليا مع رئيسي البلديتين، بغرض إعداد قائمة التجهيزات للمؤسسات التربوية من تدفئة ولوازم رياضية وعتاد مطبخي، وسيتكفل مدير أعمال المدرب زيدان بالعملية، كما وعد والد زيدان بزيارة خنشلة بعد شهر رمضان الكريم، وهو ما استحسنه الشارع الخنشلي. وأكد نجم كرة القدم الفرنسي أن حياته ما زالت مزدحمة كما كانت وقتما كان لاعبا، قائلا إنه يشعر بالرضا عن نفسه حين يساعد الآخرين.

وشارك زيدان في مباراة خيرية بمدينة سايلون السويسرية خصصت عوائدها لمكافحة مرض له تأثيرات خطيرة على الأعصاب والعضلات والذي تزيد مضاعفاته مع الوقت.

وتزامنت المباراة التي حضرها ستة آلاف متفرج مع احتفال فريق سايلون بمرور 50 عاما على تأسيسه، حيث ألقى زيدان بعدها كلمة عن الأطفال المصابين بالمرض المذكور، أشار خلالها إلى ضرورة تضافر الجهود لمكافحته وتقليل نسب الإصابة به.

ولن ينسى عشاق الكرة ومحبي زيدان ذاك التصريح المثير للنجم الفنان بقوله: وصلت الى مرحلة الاشباع في كرة القدم وان النشاط الانساني والاجتماعي يستهويني كثيرا.

نعم، لزيزو صولات في الملعب وفي المجال الانساني، فهو وزميله السابق في الريال الظاهرة رونالدو بادرا لإقامة بعض المواجهات لخدمة الفقراء ولصالح أعمال الخير، فضلا عن زيادة الوعي ودعم التمويل لملايين الأشخاص الذين تضرروا من الزلازل والفيضانات.