يعقوب العوضي

حذرت الكويتية تهاني محمد بطلة كمال الأجسام والبناء العضلي من مغبة استهلاك الأجهزة اللوحية الحديثة من قبل الأطفال دون وجود رقابة الوالدين، حيث تشكل بعض التطبيقات الحديثة خطرا دامغا على جميع الأطفال.

وقالت: تمكن أحد التطبيقات، المعروفة بلعبة «الحوت الأزرق»، من خطف أرواح بعض الأطفال والمراهقين من خلال حثهم على الانتحار، ومن الأولى للوالدين فرض الرقابة بغرض تحقيق الأمان والحرص على عدم سوء استخدام التكنولوجيا.

وأضافت أن الطريق السليم لتأسيس النشء غرس القيم الأخلاقية والوازع الديني الى جانب إعطائهم الفرصة بممارسة الرياضة بمختلف الألعاب سواء القتالية أو السلمية.

وتابعت: ولا يخفى أن الجوانب الرياضية ستحسن النظام الغذائي وقبل كل شيء ستكون حجر أساس بناء الشخصية القوية للمستقبل، وفي النهاية يقع الأمر على عاتق أولياء الأمور لمنع وقوع تطبيقات خطرة كالحوت الأزرق في ايدي أبنائنا والحفاظ على حياتهم.