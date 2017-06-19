القاهرة سامى عبد الفتاح



اقتربت قضية إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة من الحسم بعد أن حجزتها محكمة القضاء الإداري إلى غدٍا الثلاثاء للنطق بالحكم.

ورفع نادي الزمالك قضية في محكمة القضاء الإداري حملت رقم 46451 لسنة 71 واختصم فيها كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لوقف القرار الصادر من اتحاد الكرة بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة، وإلزامه بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة.

وكانت القضية قد شهدت أكثر من تأجيل للاطلاع علي الأوراق المطلوبة وغيرها من الأمور القضائية والتي كان آخرها اليوم الأحد وبعدها قرر القاضي حجزها لمدة 48 ساعة للنطق بالحكم.

يشار إلى أن اتحاد الكرة اعتبر الزمالك منسحبا وخصم منه نقاط المباراة واعتبره مهزوما بهدفين نظيفين مع خصم ثلاث نقاط منه في نهاية الموسم بعدما رفض الفريق الأبيض حضور اللقاء في الموعد المحدد من قبل الجبلاية.