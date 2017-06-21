نيمار ممنوع من مجادلة المدرب مقابل زيارة أصدقائه كل شهرين

نادي شالكه عرض على لاتيك علاوة 1.5 مليون مارك مقابل التفوق على دورتموند

ريال مدريد «حصّن» دي ماريا من الانتقال للغريم الأزلي

كريستيل غويي اشترط على فرانكفورت تعليم زوجته الطبخ مقابل الانتقال لهم سامي الحسن شهدت بنود انتقالات اللاعبين طرائف وغرائب منها ممنوع العض والسفر إلى الفضاء، وفي هذا التقرير نرصد أبرز البنود الموجودة في عقود اللاعبين:

٭ لاعب وسط سندرلاند السابق ستيفان شوارز كان ينوي التسجيل لأولى الرحلات التجارية إلى الفضاء عام 1999، لكن النادي أضاف بندا يمنعه من الذهاب حتى نهاية عقده.

٭ عندما انتقل إيدين هازارد من ليل الفرنسي إلى تشلسي عام 2012، نص عقده على دفع 10 آلاف يورو لكل واحد من زملائه في ليل لتعويضهم عن رحيل أفضل لاعب في الفريق وأخذه منهم.

٭ النجم الهولندي دينيس بيركامب كان يعاني من فوبيا الطيران، لذلك وضع شرطا في العقد يلزم أرسنال بعدم الطلب منه السفر إلى أي بلاد أخرى بالطائرة.

٭ وقد يحتوي عقد اللاعب البرازيلي نيمار على الشروط الأغرب، حيث يشترط على نيمار عدم مجادلة المدرب في موقعه على أرضية الملعب. في المقابل فإن شرط نيمار على برشلونة هو السماح لأصدقائه بزيارته من البرازيل كل شهرين مع دفع جميع التكاليف.

٭ في موسم 1992/1993، عرض نادي شالكه على مدربه أودو لاتيك علاوة مقدارها 1.5 مليون مارك ألماني في حال نجاحه بإنهاء الموسم متفوقا في جدول الترتيب على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند، وعندما كان ذلك الهدف في طريقه لأن يتحقق، قام شالكه بإقالة مدربه قبل نهاية الموسم لكي يتملص من دفع تلك العلاوة.

٭ كان الشرط الوحيد للاعب رولف كريستيل غويي ليوقع لنادي «أينتراخت فرانكفورت» الألماني أن يتكفل النادي بمنح زوجته دروسا في الطبخ.

٭ عندما انتقل اللاعب الكولومبي راداميل فالكاو من نادي موناكو إلى نادي مان يونايتد، وضع النادي شرطا غريب وهو أن من حق الفريق إعادة اللاعب إلى فريقه السابق في حالة حدوث إصابة في الركبة.

٭ لكي تنضم لصفوف بنفيكا عليك أن تكون شجاعا بما فيه الكفاية لتحمل صقر جارح على ذراعيك وتقوم بالتصوير معه أمام الصحافيين. هكذا يشترط نادي بنفيكا على أي لاعب ينضم له ويضع هذا البند في كل عقود لاعبيه وذلك بسبب البروتوكول الذي اعتاد عليه الفريق في ظل تواجد هذا الصقر الشهير أعلى شعاره.

٭ عند انتقال اللاعب الكاميروني صامويل ايتو من فريق انتر ميلان الإيطالي إلى فريق إنجي الروسي وضع اللاعب بندا في العقد يلزم النادي بتوفير طيارة خاصة له ليأتي إلى التدريبات.

٭ عندما انتقل اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلى نادي مان يونايتد عام 2014 وضع بند في العقد يلزم النادي بدفع 5 ملايين يورو إضافية إذا حصل اللاعب على جائزة الكرة الذهبية. وكذلك ممنوع على اللاعب الانتقال للغريم التقليدي برشلونة.

٭ تاريخ النجم لويس سواريز حافل بـ «العض» سواء لزملائه او المنافسين ولكن قبل انضمام سواريز لنادي برشلونة الإسباني كان الشرط الأهم في العقد هو عدم عض زملائه أو المنافسين.

٭ وضع نادي ريال مدريد شرطا جزائيا قيمته مليار يورو إذا قام أحد الطرفين «كريستيانو رونالدو ـ النادي» بفسخ العقد وبذلك يلزم النادي رونالدو بالبقاء لمدة عام.

٭ في عقد أندريا بيرلو مع ناديه نيويورك سيتي، يتقاضى اللاعب الإيطالي علاوة مقابل كل مرة يمرر فيها كرة تؤدي إلى أسيست ينجم عنه تسجيل هدف لفريقه.

٭ ينص عقد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا مع سان جيرمان على منح اللاعب علاوة مقدارها 492 ألف يورو سنويا إذا لم ينتقد قرارات المدرب والإدارة في المؤتمرات الصحافية وأمام وسائل الإعلام، وقد كان ذلك سهلا بالنسبة لسيلفا الذي لم يسبق لها توجيه الانتقادات لمدربه وإداري ناديه الفرنسي.

٭ يفرض نابولي الايطالي على اغلب لاعبيه التنازل عن نسبتهم من عائدات بيع القمصان والإعلانات والتصوير لمدة سنتين، وبعدها ان استمر اللاعبون في النادي يبدأ التفاوض على نسبة قليلة له.