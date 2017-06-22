يعقوب العوضي

قال نجم فريق كرة القدم الأول في القادسية سابقا عبدالله العوضي، تعصف بي الذكريات حين اتحدث عن اجمل مبارياتي التي خضتها مع القادسية والتي كانت امام الغريم التقليدي في عام 1967، إذ ساد التعادل بنتيجة هدف لهدف وامتدت المباراة الى الأشواط الإضافية وتمكنت من تحقيق هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.

وأضاف: في السابق كان الإصرار والروح القتالية داخل الملعب سيد الموقف ولم تكن الاعتبارات سوى لخدمة النادي والإخلاص والوفاء للقميص.

وتابع العوضي حديثه حول ابرز المحطات التي مر بها وقال: من افضل اللاعبين الذين زاملتهم النجم جاسم يعقوب، فاروق إبراهيم، محمد المسعود، عثمان العصيمي وفاروق العوضي ورغم النجومية الكبيرة التي حظي بها بعض اللاعبين الا ان عملهم في الملعب واجتهادهم في المباريات لتقديم افضل الأدوار والمستويات قادهم الى اللعب كعناصر أساسية طوال فترة خدمتهم كلاعبين.

وتطرق العوضي الى بعض الذكريات وقال: من اقرب المباريات الى قلبي مواجهة الزمالك والتي انتهت للقادسية بهدف دون رد والذي قمت بإحرازه بالإضافة الى المباراة الفاصلة التي كانت تدور حول امتلاك كأس الأمير بعد فوز العربي باللقب ثلاث مرات وفوزنا به بنفس العدد لتقام المواجهة النهائية الفاصلة حول امتلاك الكأس وقد فعلناها ونجحت في المساهمة بتحقيق الفوز وامتلاك الكأس.