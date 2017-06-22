إيتو يمتلك أكثر من 400 هاتف محمول كـ«هواية»

الألماني مانويل نوير يعشق الفرق الموسيقية والأغاني الصاخبة

الويلزي جو ألين يقوم بتربية الدجاج مع زوجته خلال أوقات فراغه



سامي الحسن

لاشك أن شهرة لاعبي كرة القدم وانشغالهم وصراعهم مع فرقهم ومنتخبات بلادهم جعلتهم لا يجدون الوقت الكافي لممارسة هواياتهم، إلا أن بعض الصور أظهرت الجانب الآخر من لاعبي كرة القدم وهواياتهم التي كانت بين الغرابة والجنون، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على بعض هوايات نجوم الكرة:

بداية مع النجم الأرجنتيني الأشهر وحامل الكرة الذهبية 5 مرات ليونيل ميسي، يهوى نجم الكرة الارجنتينية لعبة البلايستيشن ويقضي وقتا كبيرا في ممارستها.

أما منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو فلديه موهبة خارج الملعب لتنمية قدراته الذكية هي لعبة «بينغو» والسباحة.

من جهته يعشق النجم الكاميروني صامويل ايتو جمع الهواتف المحمولة والسيارات الفارهة، وكانت صحيفة «ذا صن» الانجليزية قد نشرت خبرا مفاده أن ايتو يمتلك في منزله أكثر من 400 هاتف محمول.

من جانبه، يعشق لاعب تشلسي السابق الفرنسي فلوران مالودا عالم التصوير ويحب التقاط الصور المختلفة.

أما نجم الكرة الانجليزية السابق لس فيرديناند فلديه هواية الطيران بطائرات الهيليوكوبتر.

ويحب النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز لعبة الغولف كثيرا ويحب ممارستها دائما في أوقات فراغه، وهي نفس هواية نجم الكرة الألمانية وفريق بايرن ميونيخ توماس مولر المحببة.

الحارس الألماني مانويل نوير يعشق الفرق الموسيقية والأغاني الصاخبة، وهو أحد المعجبين بفرقة بلاده «ماتاليكا».

ويهوى النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش صيد الأسماك والحيوانات البرية.

ويعشق نجم الكرة الارجنتينية السابق غابرييل عمر باتيستوتا رياضة ركوب الخيل بجانب كرة القدم.

مدافع فريق ميلوول الإنجليزي السابق ولاعب يوفيل تاون الحالي دارين وارد يهتم كثيرا بتربية القطط حيث إنها تجارة العائلة.

لاعبا المنتخب الانجليزي ريو فيرديناند وآشلي كول يمارسان هوايتهما بإنتاج أفلام سينمائية.

يهوى اللاعب النمساوي بول تشارنر هواية التزلق على الجليد.

أما النجم الهولندى روبن فان بيرسى فيعشق لعبة تنس الطاولة.

وكذلك يعشق نجم الكرة الانجليزية السابق مايكل اوين رياضة ركوب الخيل ويملك اسطبلا خاصا به.

ويهوى الحارس التشيكي بيتر تشيك العزف على الدرامز، ويدمن هذه الهواية كثيرا.

من جانبه الويلزي جو ألين لاعب وسط ستوك سيتي يقوم بتربية الدجاج مع زوجته خلال أوقات فراغه.ن

جم أرسنال الإنجليزي ثيو والكوت مؤلف كتب محترف ولديه كتاب شهير بعنوان «ثيو والنمو بسرعة».

مدافع برشلونة جيرارد بيكيه يحب لعبة البوكر، حيث يشارك دائما في بطولة العالم للبوكر في مدينة «لاس فيغاس» الأميركية، ويعشق قيادة السيارات.