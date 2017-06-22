القاهرة - سامي عبدالفتاح

باتت صدارة الأهلي لمجموعته في دوري أبطال افريقيا مهددة بشدة بعد أن ذاق بطل مصر طعم الهزيمة لأول مرة هذا الموسم، بهدفين دون رد أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الرابعة للبطولة الأفريقية، في اللقاء الذي أقيم بملعب محمد الخامس، وتجمد رصيد الأهلي في المجوعة الرابعة عند 7 نقاط، بينما أنعش الوداد آماله في المجموعة عندما رفع رصيده إلى 6 نقاط، في انتظار ما سيقوم به فريق زاناكو الذي يملك 7 نقاط أمام والقطن الكاميروني بدون رصيد.

وسجل هدفي الفريق البيضاوي، فابريس أونداما في الدقيقة الـ 47، ووليد الكراي في الدقيقة الـ 77.

البدري يتظلم

ورفض البدري حضور المؤتمر الصحافي قبل خروج ممثلي قناة «بي إن سبورتس» القطرية تنفيذا لقرار المقاطعة المصرية، ما جعله يدخل في مشادات كلامية مع ممثلي القناة.

وأكد البدري أن مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا أصبحت متشابكة وصعبة للغاية، بعد خسارة فريقه أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد.

وأوضح أن اللقاء كان تكتيكيا بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن الأهلي لعب بتحفظ في الشوط الأول لكنه تمكن من صنع أكثر من هجمة وتهديد مرمى الوداد.

وأضاف البدري أن الهدف الأول للوداد الذي يعد نقطة تحول المباراة جاء من خطأ تحكيمي واضح، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر كثف هجومه لتسجيل هدف التعادل.

أول هزيمة للأهلي

نجح فريق الوداد المغرب في تحطيم الأرقام القياسية التي حققها حسام البدري مع الأهلي منذ توليه زمام القيادة، حيث كانت سجلات المارد الأحمر خالية من الهزائم منذ بداية الموسم في جميع المسابقات التي شارك بها «دوري ممتاز - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا»، باستثناء مباراة كأس السوبر المحلي التي خسرها أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليسجل الفريق المغربي أول هزيمة للأهلي هذا الموسم تحت قيادة «البدري».

هزيمة جديدة

وتعثر مجددا فريق سموحة السكندري في البطولة الكونفيدرالية، عندما حقق فريق الهلال الأبيض السوداني فوزا مهما ومثيرا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت بغرب السودان الأوسط، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتصدر الهلال الأبيض مجموعته برصيد 7 نقاط، في مقابل 4 نقاط لسموحة، و6 لفريق ريكارياتيفو الأنجولي الذي فاز على زيسكو الزامبي برباعية.

القضاء يهدّد الكرة المصرية

دخلت الكرة المصرية في منعطف صعب يهدد بتجميدها من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد أن أصدر القضاء الإداري المصري حكما بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري، وعدم اعتماد قرار الاتحاد المصري بفوز المقاصة بنتيجة المباراة لانسحاب الزمالك، وبهذا الحكم اصبح الاتحاد المصري ملزما بتنفيذه ليخالف قواد الاتحاد الدولي، أو رفض التنفيذ ليدخل في مشاكل قانونية عديدة أخرى.

3 مباريات في الجولة 32

وتنطلق اليوم مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري تبدأ بمباراتي أسوان مع الإسماعيلي، وطلائع الجيش مع المقاصة، وغدا الجمعة يلعب الاتحاد السكندري مع المصري، طنطا مع وادي دجلة، الداخلية مع المقاولون النصر للتعدين مع الشرقية ويوم السبت يلعب الأهلي مع انبي، والإنتاج الحربي مع سموحة، وتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء الزمالك مع بتروجيت.