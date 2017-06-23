القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكمل فريق الزمالك لكرة القدم بقيادة البرتغالي ايناسيو مسلسل الهزائم الكروية المصرية الرمضانية في البطولات الافريقية، حيث نال الزمالك نصيبه من هذه الهزائم بالخسارة بهدفين دون رد أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الرابعة لبطولة دوري الأبطال، ليلحق بالأهلي في البطولة نفسها، وسموحة في البطولة الكونفدرالية، ومنتخب مصر أمام تونس في تصفيات الأمم الأفريقية، مما يعطي مؤشرا خطيرا عن تراجع مستوى الكرة المصرية في الفترة الأخيرة ومع قرب انتهاء الموسم الكروي والاستعداد للموسم الجديد.

وحصد فريق اتحاد العاصمة الجزائري فوزا مستحقا ومهما على حساب ضيفه الزمالك (2-0)، على ملعب «5 يوليو»، وسجل ثنائية اتحاد الجزائر رضا بلحسن ومزيان عبدالرحمن في الدقيقتين 44 و88، ليرتفع رصيد الفريق الجزائري بقيادة مديره الفني البلجيكي بول بوت إلى 7 نقاط، متصدرا ترتيب المجموعة. وتراجع الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجوستو إيناسيو للمركز الثالث برصيد 5 نقاط، ليشتعل الصراع في المجموعة مع وصول أهلي طرابلس الليبي إلى 7 نقاط.