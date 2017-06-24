الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أبدى المحلل لشبكة قنوات beIN SPORTS أحمد حسام «ميدو»، عن رغبته الشديدة في تحقيق حلم حياته وهو التدريب في القارة الأوروبية ليكون أول مدرب عربي يحصل على هذه الفرصة.

وقال «ميدو» انه قضى فترة 72 ساعة في ويلز من أجل خوض دورة خاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للحصول على الرخصة الدولية الأولى «A»، لأتمكن وقتها من التدريب في أوروبا.

وأكد أن فترة الدراسة ستنتهي في مايو 2018، وبعدها سأحصل على الرخصة الدولية الأولى في العالم.

وكشف مدرب نادي وادي دجلة المصري الحالي عن واقعة غيرت مجرى حياته في بداياته الكروية وتحديدا في العام 2001، عندما انفعل على الراحل محمود الجوهري ـ مدرب منتخب مصر حينها ـ عندما قام باستبدالي خلال لقاء مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2002 وهي المباراة التي فازت بها مصر بنتيجة كبيرة 5-2، خرجت من الملعب غاضبا وتحدثت مع وسائل الإعلام عقب نهاية المباراة وعبرت وقتها عن شعوري بالضيق من قرار المدرب الجوهري ـ رحمة الله عليه ـ خلال تلك المباراة.

وتابع: أخذت سيارتي ورحلت عن الملعب، وبعد ساعات تلقيت مكالمة من سمير عدلي المدير الإداري لمنتخب مصر يؤكد رغبة الجوهري في حضوري إلى مكتبه، وفعلا توجهت على الفور، وجدته في حال ضيق ويشرب سجائر بشراهة كبيرة، نهض الجوهري من مكانه وقام بصفعي على وجهي بالقلم، وموجها كلامه لي «أنا محمود الجوهري. ما حدش يعمل معايا كده».. سافر إلى ناديك وبعد شهر لدينا مباراة مع منتخب السنغال ستلعب وستكون كلمة السر خلال هذه المباراة وقد كان.

وأوضح أن الراحل محمود الجوهري من أفضل المدربين اللذين تعاملت معهم بل يتفوق بمراحل عن المدربين الأجانب والذي قاموا بتدريبي خلال مسيرتي الاحترافية في أوروبا.

واستطرد قائلا: على المستوى الخططي، كان سابق عصره من خلال تنفيذ فكره التدريبي اللعب برأس حربة واحد ويعتمد على صناع اللعب المتحركين من دون كرة من الخلف للأمام، اليوم العالم كله يستخدم 4-2-3-1 التي طبقها هو في كأس أفريقيا 1998 ببوركينا فاسو.