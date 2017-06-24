الدوحة - فريد عبدالباقي

أكد نجم الكرة المصرية محمد أبوتريكة، أنه رفض تقاضي أموال نظير مشاركته في مهرجان افتتاح ستاد جابر الدولي والتي شهدت مشاركة كبيرة من نجوم الكرة العالمية والعربية والخليجية.

وقال: لا يمكن الحصول على أموال من بلد عربي شقيق لها مواقف مشرفة مع مصر.

وقال أبوتريكة انه سعيد بمشاركته في افتتاح ستاد جابر الدولي، والاستقبال الكبير من الجماهير الكويتية التي يكن لها كل تقدير واحترام.

وأوضح أنه مازال يتذكر لحظة مصافحة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في افتتاح ستاد جابر الدولي.

وعن ذكرياته الكروية خلال شهر رمضان المعظم، أجاب قائلا: أمتلك العديد من الذكريات الجميلة مع الساحرة المستديرة ولعل أبرزها الهدف التاريخي في مرمى المنتخب البرازيلي، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 التي جرت في لندن خلال شهر رمضان المعظم والتي انتهت لصالح السامبا البرازيلية (2-3)، حيث شاركت مع المنتخب الأولمبي المصري ضمن اللاعبين الثلاثة فوق سن 23 عاما.

وقال المحلل لشبكة قنوات «beIN SPORTS»، انه سعيد بمشاركته مع منتخب مصر في الأولمبياد والتي عوضتني كثيرا عن تحقيق حلمي بالمشاركة مع «الفراعنة» في نهائيات كأس العالم التي كانت مصر الأقرب إليها في جنوب أفريقيا 2010، لولا المباراة الفاصلة مع المنتخب الجزائري الشقيق التي ابتسمت للأخير في اللقاء الشهير بـ «أم درمان».

وأكد أبوتريكة، أنه يحرص على قراءة القرآن الكريم يوميا خلال شهر رمضان المبارك، وأنه يحب الأجواء الروحانية التي يضفيها هذا الشهر الفضيل، مؤكدا أنه يقضي الشهر الكريم في الدوحة، لارتباطه بالعمل في «beIN SPORTS».

وأتم بقوله: ان شهر رمضان دائما ما يرتبط بالعبادة وقراءة القرآن وصلاة التراويح وأيضا الدورات الرمضانية التي تضيف نكهة خاصة لهذا الشهر الفضيل، وهو ما أحرص عليه في لعب كرة القدم مع الأصدقاء في الدوحة.