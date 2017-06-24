يحيى حميدان

يعتبر شهر رمضان الكريم من الشهور التي شهدت بداية مشوار لاعب القادسية والمنتخب الوطني لكرة القدم سابقا عبدالرحمن الموسى، حيث استقطبه «الأصفر» عبر اتصال من اللاعب السابق ناصر بنيان للموسى بعد أن شاهده يشارك في المباراة النهائية لإحدى الدورات الرمضانية.

ويستذكر الموسى هذه الحادثة، حيث قال: «أقيمت قبل المباراة النهائية لهذه الدورة الرمضانية مباراة استعراضية لقدامى اللاعبين وكان من ضمنهم ناصر بنيان الذي شاهدني وبادر في الاتصال بي سريعا، وكانت هذه بداية مشواري مع الفريق القدساوي ومن ثم الوصول إلى المنتخب الوطني والمشاركة في كأس الخليج وعدد من المباريات الدولية مع الأزرق».

ويضيف الموسى أنه كان كلاعب تدرج في نادي الكويت ووصل إلى الفريق الأول ولكن بسبب عدم التفات المدرب الألماني هولمان له قرر الابتعاد عن «الأبيض» ومن ثم تم شطبه ليتمكن من الانتقال إلى القادسية بعد ذلك ومن ثم لعب مع السالمية والنصر قبل ختام مشواره في الملاعب.

وذكر أمرا طريفا حصل مع مدرب «الأصفر» محمد إبراهيم، إذ بعد توقيعه للقادسية بأسبوع فقط شارك في إحدى الدورات الرمضانية وكان المدرب هو من يوزع الجوائز، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعله يضحك كثيرا لكنني لم أتعرض للعقوبة.

ونصح الموسى اللاعبين النجوم بضرورة الابتعاد عن الدورات الرمضانية وذلك لحماية أنفسهم من التعرض للإصابات كونهم مع الأندية أو المنتخبات في حال تم رفع الإيقاف عن نشاطنا الخارجي يعتبرون محميين ويتكفل النادي أو الاتحاد بعلاجهم.