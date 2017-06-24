يحيى حميدان

يرى قائد منتخبنا الوطني السابق لكرة الصالات سالم امان أن الشهر الفضيل يعتبر فرصة مثالية للراغبين في ممارسة الرياضة بخلاف تخصيص ساعات عدة للتفرغ للعبادة وقراءة القرآن.

ويقول أمان انه يحرص منذ سنوات طويلة على المشاركة في الدورات الرمضانية وهي التي شهدت انتقاله بعد ذلك لتمثيل نادي خيطان ومن ثم المنتخب الوطني للعبة كرة الصالات والذي توج بكأس الخليج مرتين بخلاف الوصول الى كأس العالم 2012 في تايلند والظهور بمظهر مشرف خلال هذا المحفل الرياضي الكبير والذي يشهد مشاركة نخبة منتخبات العالم.

وبين أمان أن الدورات الرمضانية لها الفضل الكبير في ابراز نجومية اللاعبين المحليين، وذلك بسبب تسليط الأضواء عليهم من جانب النقل التلفزيوني والحضور الجماهيري الذي تتميز به بعض هذه الدورات.

وأضاف ان القائمين على الدورات الرمضانية ساهموا في تحسين سمعة الرياضة الكويتية عبر جذب افضل لاعبي العالم في لعبة كرة الصالات، بالإضافة إلى بعض النجوم العالميين المعروفين الذين تكون مشاركتهم شرفية لإسعاد المتابعين والمشاهدين. وأكد أمان انه حريص كذلك على التفرغ للعبادة وقراءة القرآن كون هذه الأعمال فيه تعتبر مطلوبة، لاسيما خلال هذه الأيام المباركة التي نعيشها لمدة شهر من كل عام وعلينا استغلالها خير استغلال.

وأشار إلى انه دأب في السنوات الماضية على الزيارات العائلية وتبادل الدعوات للإفطار او السحور مع الأصدقاء، كما انه يحرص كذلك على تخصيص جزء من وقته لأسرته للجلوس معهم وقضاء حاجيات المنزل.