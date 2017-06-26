الاتحاد المصري يخاطب الجهات الأمنية لإقامة افتتاح البطولة العربية على ستاد القاهرة

القاهرة - سامي عبدالفتاح

احتفل لاعبو الأهلي مع جماهيرهم وأعضاء مجلس الإدارة، في ستاد بتروسبورت، بتسلم درع مسابقة الدوري المصري لكرة القدم بعد اللقاء الذي جمعه بنظيره إنبي على ملعب بتروسبورت بالجولة الثانية والثلاثين وانتهى بالتعادل 2-2، وشارك في الاحتفالية، رئيس اتحاد الكرة المصري هاني ابوريدة، ورئيس النادي الاهلي محمود طاهر، وجاءت هذه الاحتفالية في آخر سهرة كروية رمضانية، خلال الشهر الفضيل، وفي ليلة العيد.

سجل للأهلي أحمد حمودي وصالح جمعة وأحرز لإنبي عمرو مرعي وصلاح محسن.

ورفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة وارتفع رصيد إنبي إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري قبل 4 جولات من نهاية المسابقة بعد تعادله مع المقاصة 2-2 بالجولة الثلاثين للدوري.

وحرص المدير الفني للاهلي حسام البدري على مشاركة كل البدلاء في المباراة بداية من الحارس الشناوي، الى قائد الفريق ونجمه الكبير عماد متعب، مرورا بحمودي وجمعة صاحبا الهدفين، ومحمد هاني وصبري رحيل، بهدف إراحة النجوم استعدادا للجولة الافريقية الجديدة.

ويسافر فريق الأهلي إلى زامبيا فجر الأربعاء المقبل لمواجهة زاناكو يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لدوري المجموعات الأفريقي، ويسبق عبد الحفيظ البعثة من أجل الترتيب لها هناك فيما يتعلق بفندق الأقامة ملاعب التدريب. ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل مع بطل زامبيا من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية بعدما خسر في الجولة الماضية من الوداد بالمغرب.

ستاد القاهرة جاهز

على صعيد آخر، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا للجهات الأمنية يطلب فيه إقامة افتتاح البطولة العربية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يوليو، وحتى 5 أغسطس المقبلين على ستاد القاهرة الدولي، بدلا من ستاد السلام، بعد ان أكدت هيئة الستاد جاهزيته لاستقبال المباريات.

كان الاتحاد العربي، برئاسة الأمير تركي بن خالد، أرسل خطابين للاتحاد المصري، ووزارة الشباب والرياضة أكد خلالهما تقديره لجهود مصر في إنجاح البطولة.

وتمنى الأمير تركي بن خالد، مواصلة هذه الجهود في إقامة حفل الافتتاح على ستاد القاهرة، الصرح الرياضي العملاق.

واسفرت قرعة البطولة التي أجريت في مايو الماضي تحت سفح الأهرامات، عن تقسيم الفرق الـ 12 المشاركة إلى 3 مجموعات، على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: الأهلي المصري، الوحدة الإماراتي، نصر حسين داي الجزائري، والفيصلي الأردني.

- المجموعة الثانية: الزمالك المصري، النصر السعودي، الفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني.

- المجموعة الثالثة: المريخ السوداني، الهلال السعودي، نفط الوسط العراقي، والترجي التونسي.

ومن المقرر ان تقام مباريات فرق المجموعة الأولى على ستاد السلام بالقاهرة، بينما تقام مباريات المجموعتين الثانية والثالثة على ستاد الجيش ببرج العرب، وملعب الإسكندرية.