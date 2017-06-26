يكثف نادي أهلي جدة السعودي، جهوده للحصول على خدمات قلب دفاع النصر، عمر هوساوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الأهلي في شراء المدة المتبقية من عقد هوساوي مع النصر، خاصة أن اللاعب لا يرحب بتجديد عقده مع الفريق في الفترة المقبلة.

وظهر هوساوي بمستوى مميز مع النصر، في مختلف البطولات، بالموسم الماضي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل الظهور بشكل قوي خلال الموسم المقبل.

وأنهى أهلي جدة الموسم الأخير للدوري السعودي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، خلف الهلال صاحب اللقب بفارق 11 نقطة، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مرات.